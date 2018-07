'Riverdale'-actrice geeft toe: "Ja, ik heb een eetstoornis" MVO

04 juli 2018

13u09 0 Celebrities Camila Mendes (24), actrice uit de populaire tienerserie 'Riverdale', heeft zopas toegegeven dat ze een eetstoornis heeft. "Ik weet niet of ik er ooit volledig overheen zal geraken."

In het verleden sprak Mendes zich meermaals uit over het belang van een positief zelfbeeld bij jonge meisjes. "Eetstoornissen zijn gevaarlijke ziektes, dat weet ik uit ervaring. Tijdens mijn jeugd zag ik hoe mijn zus eraan onderdoor ging, en ja, ik had ook zélf symptomen," klinkt het. "Nog maar recent ben ik begonnen met strijden tegen mijn eigen eetstoornis. Ik ben dus zeker niet immuun voor slechte gedachten over mijn lichaam."

"Het kan dat ik er voor de rest van mijn leven nog moeite mee ga hebben", legt ze uit. "Maar de positieve feedback van fans heeft me erg geholpen. Als ik zie wat voor lieve dingen ze naar me sturen, en hoe ook zij hetzelfde probleem durven aanpakken, krijg ik nieuwe moed."

Seizoen 3 van 'Riverdale' wordt binnenkort uitgegeven door de Amerikaanse zender The CW.