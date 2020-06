‘Riverdale’-acteurs valselijk beschuldigd van seksueel misbruik: “We gaan stappen ondernemen” SDE

22 juni 2020

17u37 0 Celebrities Maar liefst vier acteurs uit de populaire tienerserie ‘Riverdale’ zijn zondag beschuldigd van seksueel misbruik. De aantijgingen bleken later vals te zijn.

Het was acteur Cole Sprouse die met het nieuws naar buiten kwam. “Eerder vandaag zijn ikzelf en drie andere castleden valselijk beschuldigd van seksueel misbruik door anonieme accounts op Twitter”, liet de 27-jarige acteur weten. “Ik neem die beschuldigingen zeer ernstig en zal samenwerken met de juiste teams om dit tot op de bodem uit te zoeken.”

Een zekere Victoria had op Twitter geschreven dat Cole haar enkele jaren geleden had aangerand. “Hij duwde me op het bed en stak z'n handen onder m'n t-shirt. Hij begon aan m’n borsten te voelen", schreef ze. “Ik vertelde hem verschillende keren om te stoppen, maar hij wilde niet luisteren. Ik was in tranen en moest kokhalzen van de alcoholgeur die hij had. Ik bleef nee zeggen, maar hij maakte m'n broek los. Wanneer hij klaar was, zei hij dat ik weg moest gaan.”

Een valse beschuldiging, zegt Cole nu. “Ik zou nooit iemand het zwijgen willen opleggen", voegt hij er nog aan toe. “Ik moedig aan dat mensen de beschuldigingen zelf onderzoeken, omdat de gebeurtenissen die beschreven werden onjuist waren. Dit lijkt de laatste in een rij incidenten die bedoeld zijn om m’n collega’s en mezelf te ‘cancellen’.”

Zelfde IP-adres

Ook acteurs Vanessa Morgan, Lili Reinhart en KJ Apa werden diezelfde dag nog van seksueel misbruik beschuldigd. Volgens een Twitter-gebruiker komen alle beschuldigingen echter van hetzelfde IP-adres, en zit er dus slechts een persoon achter. Die gaf later zelf toe dat het leugens waren: “Zien jullie nu hoe gemakkelijk het is om te liegen zodat jullie het allemaal geloven? Vanessa Morgan en KJ Apa hebben helemaal niets gedaan. Jullie geloven ook alles."

Lili Reinhart is alvast niet opgezet met de valse beschuldigingen, laat ze weten. “Ik heb beschuldigingen van seksueel misbruik altijd serieus genomen. Maar het is bewezen dat deze account specifiek gemaakt was om valse verhalen over mij en m'n collega’s te maken. Ik kan niets bedenken dat zieker is dan liegen over seksueel misbruik. We kijken of we stappen kunnen ondernemen. Dit zieke gedrag brengt enkel schade aan echte overlevers aan. Dit was erg eng, want ik heb overlevers altijd gesteund en geloofd.”

