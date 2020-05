‘Riverdale’-acteurs Cole Sprouse en Lili Reinhart zetten punt achter relatie BDB

26 mei 2020

07u38

Bron: ANP 0 Celebrities De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu moeten ‘Riverdale’-fans toch echt de zakdoeken bovenhalen. Acteurs Cole Sprouse (27) en Lili Reinhart (23) hebben namelijk na drie jaar definitief een punt gezet achter hun relatie. Dat meldt een bron aan New York Post.

Cole Sprouse en Lili Reinhart leerden elkaar kennen op de set van ‘Riverdale’ in 2016. In de reeks vertolken ze de rollen van Jughead en Betty, die ook op het scherm een koppel vormen. In juli 2017 werden ze voor het eerst al kussend gespot en daarna deelden ze regelmatig romantische foto’s op sociale media.

In 2019 gingen de twee al even uit elkaar, maar nu lijkt de breuk definitief. “Cole en Lili gingen uit elkaar voor de pandemie uitbrak en zitten sindsdien apart in zelfquarantaine. Ze blijven wel goede vrienden”, zo klinkt het bij de bron in de New York Post.