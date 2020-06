‘Riverdale’-acteur Cole Sprouse gearresteerd tijdens protest LOV

03 juni 2020

10u59

Bron: ANP 1 Celebrities In een uitgebreide post op Instagram heeft ‘Riverdale’-acteur Cole Sprouse laten weten afgelopen zondag te zijn gearresteerd toen hij meeliep in een Black Lives Matter protest in Santa Monica, Californië. Volgens de 27-jarige acteur was het een vreedzame demonstratie maar werd hij toch ingerekend.

“Ik wil mijn verhaal vertellen zoals het is, voordat de media alles verdraaien en dit ineens om mij laten draaien, terwijl het hier juist om de levens van zwarte mensen gaat. Vrede, rellen en plunderingen horen bij protesten als deze, maar de media gaan doorgaans alleen voor het meest sensationele verhaal. Laat ik voorop stellen dat mijn arrestatie als witte, heteroseksuele, publiekelijk bekende man in geen enkele verhouding staat tot anderen die aangehouden werden tijdens dezelfde demonstratie,” aldus Cole.

Hij vervolgt: “Toen ik werd aangehouden werd mij gezegd dat ik kon weggaan of gearresteerd zou worden. Ik zei ervoor te kiezen om weg te gaan, maar terwijl een aantal anderen en ik dat deden kwam er een nieuwe groep agenten op ons af, die ons in de boeien sloegen. Dit is, en blijft, het moment om een statement te maken en anderen te blijven steunen als de boel escaleert. Dat kan op verschillende manieren: protesteren, geld doneren enzovoort. Ik hoop dat iedereen dat doet, want dat is het enige juiste om te doen.”

“Ik zal me niet meer uitlaten over dit onderwerp, omdat ik vind dat ik daar niet capabel genoeg voor ben, het hier niet om mij gaat en ik op geen enkele wijze de aandacht wil afleiden van de leiders van de Black Lives Matter groepering.”