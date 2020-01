'Rihanna en vriend na drie jaar uit elkaar’ MVO

18 januari 2020

12u00

Bron: ANP 0 Celebrities Rihanna gaat weer als vrijgezel door het leven. De relatie met zakenman Hassan Jameel is na bijna drie jaar voorbij, onthult een ingewijde aan Us Weekly.

Waarom de twee uit elkaar zouden zijn, werd niet bekendgemaakt. De 31-jarige zangeres en Hassan begonnen in 2017 met daten.

Eerder was Rihanna samen met Chris Brown en Drake. De zangers lagen meerdere keren met elkaar in de clinch over hun ex, maar hebben hun ruzie inmiddels bijgelegd.