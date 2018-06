"Rihanna dumpt steenrijke vriend" KDL

Als we de laatste geruchten mogen geloven, is Rihanna opnieuw vrijgezel. De 30-jarige zangeres zou haar steenrijke vriend Hassan Jameel (29) gedumpt hebben "omdat ze hem beu was".

"Het is voorbij tussen hen. Rihanna heeft gedaan wat ze altijd doet, mannenharten breken. Ze was Hassan gewoon beu", vertelt een vriend van de zangeres aan MediaTakeOut.com. Hoewel Rihanna nooit bevestigd heeft dat ze inderdaad een relatie had met de Arabische miljonair, wees alles wel in die richting. In interviews had de zangeres het de laatste maanden ook vaak over haar partner, maar ze noemde de man nooit bij naam.

Keurig meisje

Wie alvast erg blij is met de breuk, is de familie van Hassan. Eind vorige maand raakt namelijk bekend dat zij, met Hassans vader op kop, Rihanna niet geschikt vonden voor zijn zoon. "Ze stonden een tijdlang oogluikend toe dat Hassan zich met Rihanna amuseerde", klonk het toen in de entourage van Hassan. "Maar nu hun romance steeds serieuzer wordt, zijn de alarmbellen afgegaan. Hassans familie zet hem onder druk om afstand te nemen van Rihanna." Hassans vader Mohammed zou zelfs speciaal van de Verenigde Arabische Emiraten naar Londen afgezakt zijn om er een dwingend gesprek te voeren met zijn zoon. "Van Mohammed mag zijn zoon omgaan met Rihanna. Hij mag zich samen met haar amuseren en doen wat hij wil. Op één voorwaarde: dat hun romance niet ernstig wordt. Als Hassan wil trouwen, dan moet hij dat met een keurig meisje doen. En dat is Rihanna in de ogen van Mohammed niet. Ook al omdat ze niet hetzelfde geloof delen."