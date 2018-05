"Revalidatie part 2. Universe, wat wil je me vertellen?": Eva Daeleman komt opnieuw ten val KDL

15 mei 2018

Net geen twee maanden nadat Eva Daeleman (28) betrokken raakte bij een dodehoekongeval met haar fiets en daar een stel gekneusde ribben aan overhield, is de voormalige MNM-dj opnieuw ten val gekomen.

Eva verblijft momenteel op Bali waar ze van 18 tot 27 mei een yogacursus zal geven, maar haar eerste dagen op het Indonesisch eiland verliepen niet zonder slag of stoot. En dat mag je best letterlijk nemen. Op Instagram laat Eva weten dat ze ten val gekomen is met de scooter. Het ongelukje komt er net geen twee maanden nadat Eva betrokken raakte bij een dodehoekongeval met haar fiets en enkele weken rust moest nemen om te bekomen van haar kwetsuren.

Onvoorspelbare wegen

"When life gives you lemons. Deal with it. Scooteren is waar ik zo van hou hier in Azië. Dat is wat ik de afgelopen jaren tijdens m'n reizen het liefst deed.Het land verkennen op twee wielen. De wegen zijn hier vaak onvoorspelbaar, ik ben extra voorzichtig, maar dan plots gaat het toch mis. Onderuitgegaan op een grindweg. net zo ongeveer hersteld na m'n ontmoeting met de bus... Long story short: schaafwonden over m'n linkerbeen, dikke knie, dikke enkel, gekneusde schouder. Hier kan ik nog lachen. Vanochtend was opstaan zo pijnlijk. Het leven doet me alweer vertragen. Dus lig ik hier plat voor een paar dagen, huilen, lezen, rusten, omringd door de liefste Balinezen. Zij maken van die lemons dan toch gewoon limonade. Ooo. Life.", schrijft Eva bij een foto waarop ze naast haar scooter en met pleisters op haar knie, hand en elleboog te zien is.