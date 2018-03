"René strijdt zo moedig": Birgit Van Mol over de onvoorspelbare ziekte van haar man Frederik Velghe en Mark Coenegracht

13 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities Vijftig jaar jong, twintig jaar bij VTM, en al even lang getrouwd met René (64). Birgit Van Mol staat voor een jaar vol mijlpalen. Maar een onbekommerd feestjaar wordt het niet. Daarvoor heeft het leven haar de jongste tijd te vaak en te radicaal uitgedaagd. Birgit praat er deze week in Dag Allemaal voor het eerst over, in een uitzonderlijk openhartig gesprek.

Het levensverhaal van Birgit Van Mol is bijzonder. Het gaat over keihard knokken, over immens verdriet, maar ook over tranen van het lachen. ‘Humor, het beste medicijn’, zo zegt ze zelf. Vandaag kan Birgit vrijuit praten over de emoties die haar hebben gemaakt tot de sterke vrouw die ze nu is. Maar omdat dit toch ook een jubileuminterview is, keert Dag Alemaal eerst terug naar het begin van haar tv-loopbaan. Nog vóór ze doorbrak als presentatrice van ‘Herexamen’, op het toenmalige TV1. "Een carrière in de media, ’t was niet meteen wat ik voor mezelf in gedachten had", blikt Birgit terug. "Een radioprogramma, dat misschien nog nét. Maar op tv komen? Nee, ’t was zelfs geen droom."

En toch ben je er al heel jong in gerold, op de toenmalige BRT.

Klopt. Na m’n studies logopedie kreeg ik te horen dat er een stem werd gezocht voor enkele tekenfilmpjes. ‘Plons De Gekke Kikker’ en ‘Tjilp De Mus’ hoorden daarbij. Ik was toen net m’n praktijk als logopediste aan het uitbouwen, dus ’t leek me een leuke bijverdienste. Maar ik kreeg meteen een voltijdse job aangeboden.

Je bent dus achter de schermen begonnen.

Ja, maar niet veel later maakte ik al m’n tv-debuut, in het modeprogramma ‘Look’ van Ghislaine Nuytten. M’n baas vroeg vanuit het niets of het misschien iets voor mij zou zijn. En zo geschiedde. Op vrijdag kreeg ik telefoon dat ik de job had, op maandag stond ik voor de camera. Fijn detail: één van de mensen die uiteindelijk beslisten dat ik op tv mocht komen, was m’n latere man René.

