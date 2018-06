Rapper Akon wil eigen cryptomunt 'AKoin' uitbrengen MVO

20 juni 2018

17u43 0 Celebrities Akon wil een eigen virtuele munt lanceren. AKoin, zou de munt moeten gaan heten. De rapper onthulde zijn plannen op een reclamefestival in het Franse Cannes. Het is niet bekend wanneer de cryptocurrency op de markt zou komen.

Akon hoopt dat zijn munt ooit het betaalmiddel wordt in een eigen stad, Akon Crypto City. Die zou in de buurt van Dakar moeten verrijzen. Dakar is de hoofdstad van Senegal, het land waar Akon is opgegroeid. ''Ik denk dat blockchain en crypto-munten de redding voor Afrika kunnen zijn, omdat ze de macht teruggeven aan het volk'', zegt Akon tegen Page Six. Over de opzet wil hij niets zeggen: ''Ik kom met de ideeën en laat de geeks het verder uitzoeken.''

Akon is niet de eerste celebrity die zich stort op virtueel geld. Acteur Ashton Kutcher investeerde bijvoorbeeld al heel vroeg, voor de doorbraak van cryptomunten, in het platform BitPay. Die dienst zorgt ervoor dat mensen kunnen betalen met virtuele valuta.