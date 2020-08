‘Rachel McAdams zwanger van tweede kind’ MVO

21 augustus 2020

09u42

Bron: ANP 0 Celebrities Het lijkt erop dat Rachel McAdams, bekend van onder meer haar rol in ‘The Notebook’, zwanger is van haar tweede kindje. De actrice werd namelijk met een bollend buikje gespot terwijl ze aan het winkelen was in een winkel voor kinderspullen.

De 41-jarige actrice werd woensdag in Los Angeles gespot bij de winkel Reckless Unicorn. In 2018 kreeg ze haar eerste kind, een zoontje, met haar vriend Jamie Linden. Ze heeft tot op heden nog niet verteld hoe haar kind heet.

“Het is het beste dat me ooit is overkomen, zonder twijfel”, vertelde McAdams over haar eerste kind aan The Sunday Times. “Mensen zeggen dat je leven niet meer van jezelf is, maar ik had 39 jaar van mezelf. Ik was mezelf zat, ik was zo blij om de focus op een ander te leggen.”