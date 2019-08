“R. Kelly zamelt geld in om advocaat Michael Jackson te kunnen betalen” SDE

25 augustus 2019

20u22

Bron: PageSix 0 Celebrities R. Kelly (52) bevindt zich momenteel in een penibele situatie. De zanger werd in juli gearresteerd op verdenking van mensenhandel en kinderpornografie en heeft in totaal dertien aanklachten aan zijn broek. Om zijn hachje te redden, wil R. Kelly een beroep doen op advocaat Tom Mesereau (69), die eerder al Michael Jackson voor kindermisbruik wist vrij te spreken. Maar daar heeft hij veel geld voor nodig.

Volgens TMZ kan R. Kelly op verschillende anonieme mensen uit de entertainmentwereld rekenen om een centje bij te dragen voor zijn verdediging. Kelly wil namelijk graag advocaat Tom Mesereau inhuren, die in 2005 al Michael Jackson voor kindermisbruik wist vrij te spreken. Maar Mesereau komt met een hoog prijskaartje, en die som kan Kelly niet alleen ophoesten. Daarom doet de muzikant naar verluidt een beroep op verschillende mensen - waaronder fans en kennissen uit de muziekindustrie - om een donatie te doen.

Van zodra de betaling in orde is, moet enkel nog Kelly’s huidige advocaat, Steven Greenberg, ontslagen worden. Die ontkent dat een samenwerking met Mesereau in de maak is en noemt het gerucht “een complete lading onzin”. Wat er ook van zij, naar verluidt heeft Mesereau R. Kelly toch al een bezoekje gebracht in de gevangenis van Chicago om de zaak te bespreken.