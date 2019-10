“R. Kelly is te beroemd voor een vluchtpoging” SDE

01 oktober 2019

07u35

Bron: ANP 0 Celebrities Volgens de advocaten van R. Kelly (52) hoeft niemand zich zorgen te maken dat hun cliënt zal proberen te vluchten wanneer hij uit de gevangenis komt. De reden daarvoor is eenvoudig, zeggen ze: de zanger is veel te beroemd. Dat schrijft Page Six.

Steve Greenberg, de advocaat van R. Kelly, vroeg de rechter in Brooklyn dan ook om zijn cliënt vrij te laten uit de gevangenis, waar hij sinds juli zijn proces rond mensenhandel en kinderpornografie afwacht. Voor hij tijdelijk vrij kan komen, moeten zowel een rechter uit Chicago als een uit Brooklyn daarvoor hun toestemming geven.

Greenberg beargumenteert nu dat Kelly té beroemd is om na zijn vrijlating te vluchten. Daarnaast is de zanger bankroet en heeft hij te kampen met verschillende gezondheidsproblemen, waaronder een hernia, zegt hij. “Meneer Kelly is in de vijftig, heeft geen criminele achtergrond, is altijd netjes in de rechtbank verschenen wanneer dat gevraagd werd, heeft momenteel geen paspoort, heeft zichzelf vrijwillig aangegeven en heeft geen poging ondernomen om te vluchten, ondanks de verschillende aanklachten die tegen hem lopen. Vooralsnog is hij gewoon een onschuldig man”, aldus Greenberg.

Het is afwachten hoe de rechter in Brooklyn op het verzoek zal reageren.