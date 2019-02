‘R. Kelly binnenkort achter de tralies’ MVO

01 februari 2019

08u24

De Amerikaanse advocaat Michael Avenatti gaat ervan uit dat het niet lang meer duurt voordat zanger R. Kelly definitief achter de tralies verdwijnt.

“Sinds april vorig jaar ben ik aan het werk aan de zaak R. Kelly. De resultaten hiervan worden spoedig bekend. We gaan dit openbaar maken in het belang van al zijn slachtoffers en er zal een pedofiel minder vrij rondlopen, reken daar maar op”, zo schrijft Avenatti op Twitter.

R. Kelly ligt al jaren onder vuur vanwege mogelijk misbruik van vrouwen en de beschuldiging van misbruik van minderjarige meisjes. Vorige maand laaide de storm rond zijn persoon weer op vanwege de release van de documentaire Surviving R. Kelly, waarin verschillende vrouwen aan het woord komen. Naar aanleiding van de documentaire heeft justitie in de staat Georgia besloten tot een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger.

Avenatti vertegenwoordigde ook de porno-actrice Stormy Daniels in haar rechtszaak tegen president Donald Trump. Daniels wilde een geheimhoudingsovereenkomst over een relatie die zij met Trump had, ongeldig laten verklaren. In oktober 2018 verwierp de rechter de zaak en gaf hij Daniels de opdracht om de juridische kosten van Trump te betalen.