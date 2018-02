"Zo verschrikkelijk triest": An Lemmens herdenkt haar gruwelijk vermoorde jeugdvriendin

KD

19 februari 2018

11u06

Bron: Instagram 10 Celebrities Een emotioneel bericht van 'Belgium's Got Talent'-jurylid An Lemmens op haar Instagrampagina. Ze herdenkt haar jeugdvriendin Sara, die 19 jaar geleden gruwelijk werd vermoord door haar eigen vader.

"Op 17 februari 1999, exact 19 jaar geleden, besloot een vader niet alleen z’n eigen leven te beëindigen, maar ook dat van z’n vrouw en 2 dochters", schrijft An. "Mijn lieve, mooie, grappige vriendin is nooit 18 mogen worden. Een paar maanden geleden droomde ik nog eens heel levendig over haar, en toen ik wakker werd was ik blij dat ik haar lach nog eens gezien en gehoord had. Zo verschrikkelijk triest dat ik al 19 jaar lang geen mooie momenten of grappige stommiteiten meer met haar heb kunnen delen."

Hakbijl

Op die bewuste dag in 1999 greep verpleger Freddy Bilsen een hakbijl om zijn twee tienerdochters Eva en Sara van 13 en 17 en zijn vrouw Gisèle te vermoorden. Daarna hing hij zichzelf op in het tuinhuisje. De broer en de vader van Freddy vonden de lijken van de twee tienermeisjes en van Gisèle in de garage, temidden van een grote plas bloed. Alle drie droegen ze nog hun nachtkledij.

Op 17 februari 1999, exact 19 jaar geleden, besloot een vader niet alleen z’n eigen leven te beëindigen, maar ook dat van z’n vrouw en 2 dochters. Mijn lieve, mooie, grappige vriendin is nooit 18 mogen worden. Een paar maanden geleden droomde ik nog eens heel levendig over haar, en toen ik wakker werd was ik blij dat ik haar lach nog eens gezien en gehoord had. Zo verschrikkelijk triest dat ik al 19 jaar lang geen mooie momenten of grappige stommiteiten meer met haar heb kunnen delen 😢 Een foto die is geplaatst door null (@anlemmensofficial) op 17 feb 2018 om 15:00 CET