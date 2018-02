"Zo bevriend op tv, zo veel haat in het echt": ruzie achter de schermen bij 'Big Bang Theory' TDS

13 februari 2018

20u15

Bron: OK! MAGAZINE 1 Celebrities Het zit er bovenarms op tussen de castleden van de populaire reeks 'The Big Bang Theory, meldt het Duitse blad OK!. Hoewel de bende op tv een hechte vriendengroep lijkt, zou er in het echt vooral sprake zijn van haat, afgunst en jaloezie.

Volgens insiders zou de roem Kaley Cuoco, die in de serie in de de huid van blondine Penny kruipt, naar het hoofd gestegen zijn. Zij en collega Mayim Bialik, die Amy speelt, zouden elkaar op de set haast letterlijk in de haren gevlogen zijn, nadat Bialik opslag zou geëist hebben.

Ter vergelijking: Kaley Cuoco verdient per aflevering dan ook 1 miljoen dollar, terwijl Mayim Bialik het met ‘amper’ 200.000 dollar per aflevering moet doen. Intussen zouden er toegevingen gedaan zijn, maar zou het verschil in loon alsnog de gemoederen verhitten.

Vogens de insiders zou Mayim Bialik het bovendien "erg storend" vinden dat Penny zo populair is. Iets wat ook Kaley Cuoco zélf maar al te goed zou beseffen: zij zou zich als een rasechte diva gedragen op de set. "Bij de visagie, de styling en de catering komt ze voortdurend met extra wensen en ze commandeert andere werknemers in het rond”, klinkt het. Het zou de relatie met de andere acteurs stevig onder druk hebben gezet.

Ook Johnny Galecki, die Leonard Hofstadter speelt, en Jim Parsons, die Sheldon vertolkt, zouden niet langer door één deur kunnen. Galecki zou er moeite mee hebben dat Parsons zijn eigen populariteit al heeft overstijgt. Jim 'Sheldon' Parsons is met 27 miljoen dollar per jaar dan ook de bestbetaalde tv-acteur, en heeft net een eigen spin-off gekregen: 'Young Sheldon'.

Eerder liet Johnny Galecki al optekenen het de beste optie te vinden een einde te breien aan het twaalfde seizoen van 'The Big Bang Theory'. De problemen achter de schermen hebben daar mogelijk mee te maken. Dat besluiten ook de insiders: "de cast heeft er vrede mee om naar huis te gaan en hun familie weer te zien."