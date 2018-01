"Woorden als kech en bitch, dat is niet kwetsend bedoeld": management Boef verbaasd over alle heisa TDS

19 januari 2018

18u10

De reacties op de uitspraken van rapper Boef hebben tot verbazing geleid bij zijn management. "Radio-dj's die zeggen dat ze hem niet meer gaan draaien, terwijl ze dat daarvoor ook al niet deden. Festivals die hem niet eens geboekt hadden, maar beweren dat ze hem hebben gecanceld. Heel erg", aldus Glen Faria van Boefs management.

Boef kwam in opspraak nadat hij drie behulpzame vrouwen uitschold voor 'kechs', hoeren. "We schrokken wel van wat hij zei", geeft Faria toe. "Het leek alsof hij het meende. We vonden het ook raar dat Boef niet doorhad dat hij eigenlijk met heel Nederland aan het communiceren was."

Toch is dit soort taalgebruik in de hiphopscene niet ongebruikelijk, aldus Faria, zelf ook een rapper. Woorden als 'ho's en bitches' worden hier niet zo kwetsend ervaren. "Maar zodra iemand van buiten het hoort, denkt-ie: "Wat is dit?" Wij hadden met onze groep een liedje dat 'Er zijn hoeren in de tent' heet. En dan vroegen we het publiek: "Wie zijn hier allemaal hoeren?" En dan stak iedereen zijn hand op. Eén keer is mijn moeder komen kijken. Zij vond het verschrikkelijk."

Debat boven boycot

Claartje Nicolas van de Nederlandse Bevrijdingsfestivals, verbaasde zich ook over de reacties op Boefs uitlatingen. "Hoe kan het nou dat iedereen ineens over Boef valt', zegt ze, "terwijl er op een festival ook zo drie andere artiesten kunnen staan die teksten hebben waarover je kunt vallen?" Ze beschrijft het als een 'soort heuvel': iedereen valt er nu over en handelt ernaar.

Volgens Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de VU Amsterdam, oordelen mensen heel snel. De maatschappij weet te weinig over hoe bepaalde termen worden gebruikt in de hiphopcultuur, meent hij. "Ik kan me nauwelijks voorstellen iemand die 's nachts is geholpen door drie meisjes, hen zou willen kwetsen."

Angstig

Het debat volgde nadat was besloten het optreden van Boef op muziekfestival Noorderslag zaterdag te laten doorgaan. De festivaldirectie besloot het debat boven de boycot te stellen. Faria zei dat er wel even angst was over het verloop van dit optreden. "We willen ook niet dat hij van het podium wordt 'geboed'. Maar als dat gebeurt, dan is dat de reactie. We hebben hem gezegd: "Blijf kalm, adem in en adem uit.""