"Wij zijn geen koppel meer": Anke De Ridder en Ben Van Ostade uit elkaar WIN/TDS

06 februari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities Over de ‘geheime’ relatie tussen Anke de Ridder, vroeger Anke Frédéric, en ‘Thuis’-gezicht Ben Van Ostade is al heel wat inkt gevloeid. Logisch, het duurde dan ook maanden voor ze openlijk durfde uitkomen voor hun liefde. Intussen is het koppel uit elkaar, en gaan ze weer elk hun eigen kant op. Anke bevestigt de breuk.

In ‘Thuis’ is zijn personage Steven nog steeds stapelverliefd: Rosa (Annick Segal) en hij vormen een goed paar. In de echte wereld vergaat het Ben echter minder goed op liefdesvlak. Zijn relatie met Anke De Ridder is immers op de klippen gelopen. Dat bevestigt de actrice. "Wij zijn geen koppel meer. Ben en ik hebben afgesproken om niks te zeggen over het waarom van deze beslissing."

In september verschenen Ben en Anke voor het eerst samen op de theaterpremière van ‘Brasschaatse Huisvrouwen’. "Deze première leek ons het ideale moment om als koppel naar buiten te komen", vertelde Anke toen. "Ben was uitgenodigd en wilde graag zijn drie ‘Thuis’-collega’s aan het werk zien. En ik wilde heel graag mee. Als zijn partner, maar ook om de voorstelling te zien. De gelegenheid deed zich voor om samen uit te gaan, dus waarom niet? We wisten dat er fotografen zouden zijn, maar dat deerde ons niet. We kunnen onze relatie niet blijven stilhouden, hé? Dat we samen zijn, mag gerust geweten zijn."

Maar amper vijf maanden later is de liefde alweer bekoeld. "Nee, er is niemand anders in mijn leven. Daarvoor is het nog te vroeg", voegt Anke er wel nog aan toe.