"Voor mijn ogen gemasturbeerd": oud-medewerkster beschuldigt Michael Douglas van overschrijdend gedrag TDS

19 januari 2018

18u05

Bron: BUZZE 0 Celebrities Een oud-medewerkster van Michael Douglas beschuldigd de acteur van seksuele intimidatie. Susan Braudy, zelf journaliste van opleiding, werkte gedurende de jaren tachtig zo'n drie jaar lang voor het productiebedrijf van Douglas.

De acteur, bekend van onder meer 'Wall Street', zou Susan verschillende keren hebben vernederd om haar uiterlijk, en zou onophoudelijk veel vunzige praat hebben verkocht. Maar het ergste incident gebeurde in 1989, toen ze naar zijn appartement in New York City ging voor een overleg: Douglas zou toen in zijn appartement voor haar gemasturbeerd hebben.

De 76-jarige acteur heeft aan het het begin van het nieuwe jaar januari al zijn versie van de feiten gegeven. Hoewel Braudy toen nog niet met haar verhaal naar buiten was getreden. De acteur voelde de bui dus allicht al hangen.

Douglas liet toen optekenen dat hij mogelijk te ver ging in zijn omgang en gesprekken met zijn medewerktser. "En daarvoor bied ik mijn excuses aan. Het was nooit in gesprekken mét haar, dat beweert ze ook niet, maar zulk taalgebruik kan ik op kantoor hebben gebruikt in gesprekken met vrienden."