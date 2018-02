"Soms lijkt het of ik er niet toe doe": Monique openhartig over relatie met André Hazes Maxime Segers

14 februari 2018

17u51

Bron: AD 0 Celebrities Monique Westenberg heeft een boekje opengedaan over haar relatie met André Hazes. Afgelopen jaar kwam naar buiten dat hun romance op instorten stond, maar de twee zijn daar weer bovenop gekomen. Al laat het drukke leven van de 24-jarige André af en toe wel zijn sporen achter. " Op sommige dagen lijkt het alsof ik er niet toe doe."

Nog even en de zoon van wijlen André Hazes staat weer drie keer in een uitverkocht Ahoy. En dat zorgt voor de nodige spanning in het kleine, tijdelijke optrekje van het gezin. Volgens Monique is André in de aanloop naar zijn concerten zo gespannen, dat zij het soms zwaar te verduren krijgt. "Je kunt het vergelijken met de enorme druk die op een topsporter staat die naar de Olympische Spelen gaat. De mensen van wie ze het meeste houden, krijgen het te verduren", aldus Monique tegen Grazia.



Monique doelt op de ruzie die de twee in oktober hadden. André vertelde toen in de media uit huis te zijn gegooid door Monique. Ook zou hij zijn rust niet kunnen vinden. Daarom verbleef hij tijdelijk in een hotel. Volgens de 40-jarige Monique zit dat heel anders in elkaar. "Vlak voor een albumpresentatie of concert gaat hij áltijd een week naar het Van der Valk Hotel om zich voor te bereiden. Deze keer hadden we alleen vier dagen daarvoor ruzie gekregen."

Niet akkoord

André zou in zijn drukke periodes naar de buitenwereld vrolijk en relaxed overkomen, maar dat ligt wel iets anders, laat Monique weten. "Thuis is hij het tegenovergestelde van hoe hij is op social media. Hoe? Supergeïrriteerd. Alles is hem op dat moment te veel, zelfs de honden. Op sommige dagen lijkt het alsof ik er niet toe doe. Daar ga ik dan echt niet mee akkoord", klinkt het openhartig.



Ondanks de - soms heftige - ruzies, heeft Monique ook begrip voor de carrière van haar vriend en zou ze zeker niet zonder hem kunnen leven. "Het is niet niets wat die jongen overkomt. Hij is pas 24 en is ineens een van de meest geboekte artiesten in Nederland."