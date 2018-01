"Sletten en bitches" in haast elk nummer: dit zijn de vrouwonvriendelijke lyrics van Boef MVO

"Ik wil veel money maar die vrouwen niet, want ik zweer het op mijn moeder, ik vertrouw ze niet. Soms een slet die ik in mijn auto wiep, maar ik dump 'er op de ring, nee we trouwen niet," het is slechts één van de vele voorbeelden van vrouwonvriendelijke lyrics in het repertoire van Boef. De benamingen "slet en bitch" klinken plots heel nieuw in de oren, na de uitspraken die Boef eerder deze week deed over drie vrouwen die hem een lift gaven. Hij noemde hen 'kech', ofwel hoer, en dat terwijl hij zelf om de lift gevraagd had, zo verklaarde één van de dames. Wij maakten alvast een opsomming van enkele vrouwonvriendelijke lyrics in de nummers van Boef.

YouTube De vrouwonvriendelijke lyrics van Boef.