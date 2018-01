"Slaapmutsje": naakte Kim Kardashian 'provoceert' KD

19 januari 2018

11u05 0 Celebrities In lingerie op een Rolls-Royce, naakt kronkelend tussen de lakens. Kim Kardashian laat niks aan de verbeelding over op Instagram.

De kersverse mama postte de foto's op dezelfde dag dat ze op haar website vertelde over de band met haar pasgeboren dochtertje. De baby - die nog geen naam heeft - kwam maandag ter wereld via een draagmoeder.

Niet iedereen is even enthousiast over de foto's. "Zoveel vulgariteit", reageert iemand. "Een beroemdheid als jij zou het goede voorbeeld moeten geven. Je maakt jezelf belachelijk door zo te poseren. Er lopen zoveel verdorven maniakken rond, je zou toch niet willen dat jouw dochter ooit dergelijke foto's laat maken."

Night Cap Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 19 jan 2018 om 08:53 CET

good night Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 19 jan 2018 om 06:20 CET