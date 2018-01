"Ik ben niet ziek en ik ben geen crimineel": ex-liefje van Fellaini scheert zich kaal om bijzondere reden TDS

Bron: Youtube 0 gaelle Garcia Celebrities Gaëlle Garcia Diaz, een ex-scharrel van Rode Duivel Marouane Fellaini, is het nieuwe jaar als 'kaalkop' ingegaan. Niet omdat het één of andere nieuwe modetrend is, maar wel omdat ze een boodschap heeft en geld wil inzamelen voor kankerbestrijding. "Schoonheid zit helemaal niet in je haar", zegt Gaëlle.

Het Brusselse model wist tijdens de zomer van 2015 zowat alle tabloids te halen na een avondje uit met Marouane Fellaini. Diaz werkt als model, en sierde eerder al pikante weekbladen als ‘Ché’ en ‘P-magazine’. Ze was ook te gast in het VTM-programma ‘Is er Wifi in Tahiti?’.

Gaëlle Garcia filmde haar kappersbeurt, en plaatste die online op haar YouTube-kanaal. "Vrouwelijkheid zit niet in je haar, maar in je lach, je charisma", aldus Gaëlle. Toch heeft ze lang getwijfeld. "Ik heb mezelf 1001 vragen gesteld. Wat gaan de mensen denken? Gaan ze denken dat ik ziek ben? Dat ik een crimineel ben? Zal ik nu worden aanzien als skinhead? Zal mijn man nog steeds van me houden?"

Ze roept ook op om geld te storen voor kankerbestrijding. "Vergeet niet om een ​​gift te doen als je het kunt betalen, elke euro is belangrijk. Elk jaar krijgen meer dan 65.000 Belgen te horen dat ze kanker hebben."

Un bon début d'année à tous 🎱 Een foto die is geplaatst door null (@gaellegd) op 01 jan 2018 om 18:40 CET