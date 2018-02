"Hij leidde een dubbelleven": Gordon breekt al met nieuwe liefde TDS

12 februari 2018

19u38

Bron: ANP 0 Celebrities De man die Gordon maandag op sociale media presenteerde als zijn nieuwe liefde blijkt volgens de presentator een ander mens te zijn dan hij dacht. Gordon schrijft op Instagram dat hij hevig geschrokken is van de reacties op zijn foto's van hem met zijn 'schat.'

Uit de reacties zou blijken dat Gordons nieuwe vriend relaties onderhoudt met meerdere mannen en vrouwen. "Sommige dames hebben aangifte gedaan bij de politie omdat ze stiekem zijn gefilmd tijdens seksuele handelingen en de berichten hierover blijven binnenstromen. Ik herken niets van dit in de persoon waar ik gelukkig mee was afgelopen tijd en ben dan ook in shock dat iemand zo intens gemeen kan zijn", aldus Gordon.

Gordon is teleurgesteld in de man waarop hij verliefd was en waarvan hij dacht dat dat wederzijds was. Hij wenst alle betrokkenen sterkte en blijft, na deze volgende teleurstelling in de liefde, geloven dat het ooit goed zal komen.