"Het is hier smerig en kapot": Eline De Munck niet te spreken over fitnessketen Basic Fit

Bron: Instagram 0 ISOPIX/JEROEN JUMELET Celebrities Eline De Munck (29) is een trouwe klant van fitnessketen Basic Fit. Maar toen ze er gisteren over de vloer kwam, kon de De Munck er niet bepaald zorgeloos beginnen sporten. "Het is hier smerig en vaak kapot", deelde ze haar ongenoegen op Instagram.

Basic Fit, dat in het verleden op de proppen kwam met een opvallende spot met Rode Duivel Marouane Fellaini, is een populaire fitnessketen, vooral bij jongeren. Ze pakken met de regelmaat van een klok uit met straffe acties en kortingen, om klanten te lokken. Mét succes, want intussen telt de keten meer dan 170 vestigingen in ons land, met tienduizenden klanten die er over de vloer komen.

"Foei!"

Onder hen dus ook Odette Lunettes-oprichtster Eline De Munck. Al was zij niet te spreken over haar bezoek toen ze gisteren ging sporten. "Zoveel abonnees en jullie zaken zijn zo smerig. Foei!!! Schaam je, Basic Fit", begon Eline haar relaas via Instagram Stories. "Ik ben grote fan van het concept: sporten voor een lage prijs. Maar het is hier smerig en de toestellen zijn vaak kapot. Dus alstublieft: heb meer respect voor je klanten en pak deze problemen nu eindelijk aan. Van een trouwe klant."

Eline liet nog weten dat ze over het personeel geen slecht woord kan zeggen. "Zij zijn behulpzaam en doen wat ze kunnen. Maar er moet gewoon meer personeel komen", besluit ze. Basic Fit heeft zelf nog niet gereageerd.

