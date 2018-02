"Hartverscheurend": Sarah Jessica Parker bedroefd door harde woorden van 'Sex and the City'-collega Kim Cattrall TDS

01 februari 2018

20u38

Bron: Kameraki 0 Celebrities De uitspraken van haar collega Kim Cattrall en h et annuleren van de derde 'Sex And The City'-film hebben er behoorlijk ingehakt bij hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker. Op de bank bij Andy Cohen in zijn talkshow liet de actrice in haar kaarten kijken.

Hoewel er lang over werd gespeculeerd, komt er dan toch geen derde 'Sex and the City'-film. Reden voor de annulering zouden de buitensporige eisen van Kim Cattrall zijn. De 61-jarige actrice ontkende dit later. “Ik heb nooit om extra geld of extra projecten gevraagd. Het is belachelijk om als een soort diva te worden beschouwd”, zei Kim afgelopen najaar. Ze schoot toen ook met scherp op haar collega's: "We zijn nooit vriendinnen geweest, we waren collega’s."

Sarah Jessica Parker heeft nu gereageerd op die harde woorden, toen ze te gast was in de Amerikaanse talkshow 'Watch What Happens Live'. Ze omschrijft de uithaal van Catrall als "hartverscheurend" en "schokkend, omdat haar eigen ervaring "totaal anders was."

Talshowhost Andy Cohen liet ook merken teleurgesteld te zijn dat de derde 'Sex and the City'-film het doek niet lijkt te halen. Hij stelde daarop voor om Sharon Stone de rol van Samantha te laten spelen. "Dat is een interessant idee", vindt de actrice. Hoop doet leven, nietwaar?