"Gekke mama zal er altijd voor jullie zijn": Elke Vanelderen deelt superschattige foto KD

31 januari 2018

15u02 0 Celebrities Geef toe dat ze schattig zijn, Renée (16 maanden) en Ellie Martha (bijna vijf), de dochtertjes van Regi Penxten en Elke Vanelderen. Het gezin overwintert in Zuid-Afrika, waar papa Regi momenteel zowaar een zomerhit heeft.

De foto is genomen op het Bloubergstrand nabij Kaapstad, één van de favoriete vakantiebestemmingen van Elke en Regi. En zelfs daar regent het al eens. "Gekke mama zal er altijd voor jullie zijn. Regen of zonneschijn", schrijft Elke erbij.

Regi scoort momenteel met 'Where Did You Go' een dikke zomerhit in Zuid-Afrika. “Ik heb gewoon geluk dat de seizoenen hier omgekeerd zijn, ze ontdekken het nummer hier nu pas", vertelde hij daar recent over. "Het blijft hier nog warm tot maart of april, dus het kan nog enkele maanden blijven meegaan.

