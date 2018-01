"Drank & drugs"-rapper Ronnie Flex laat zich opnemen voor cannabisverslaving LVA

23 januari 2018

02u29

Rapper Ronnie Flex, bekend van de hit "Drank & drugs" samen met rapper Lil' Kleine, heeft zich laten opnemen in een privékliniek. Hij hoopt hiermee af te rekenen met zijn cannabisverslaving, laat zijn management weten.

"Ben ff gaan afkicken in rehab", schrijft de 25-jarige rapper, wiens echte naam Ronell Langston Plasschaert is, zelf op Instagram. Hij belooft zijn fans dat hij snel terug en beter is. Zijn manager laat weten dat zijn afkickperiode geen gevolgen zal hebben voor de optredens van Ronnie. Zijn verblijf in de instelling is nauwkeurig gepland.

Ronnie Flex doet het waarschijnlijk niet om het goede voorbeeld aan zijn fans te geven. "Ik denk dat Mark Rutte een voorbeeld moet zijn, een muzikant moet gewoon muziek maken en mensen prikkelen met muziek", zei de rapper nog vorig jaar.

In 2015 gaf hij eerder al eens aan gestopt te zijn met wiet roken.

Ben ff gaan afkicken in rehab... iedereen schrijf me brieven in me dm & stream mijn tunes... snel terug... & beter❤️ Een foto die is geplaatst door null (@ronnieflex010) op 22 jan 2018 om 17:48 CET