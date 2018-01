"Dit was géén aanval op Oprah": Seal reageert op de heisa die hij zelf ontketende DBJ

17u27

Bron: TMZ 0 EPA "Ik heb heel veel respect voor wat Oprah heeft gedaan in haar leven", zegt Seal Celebrities Zanger Seal (54) heeft gereageerd op foto van Oprah Winfrey en Harvey Weinstein die hij zelf op Instagram zette. Hij beschuldigde de talkshowpresentatrice van hypocrisie. In een videoboodschap zegt Seal nu dat dat niet zo bedoeld was.

Gisteren plaatste zanger Seal een foto op Instagram waarin hij Oprah Winfrey beschuldigde van hypocriet gedrag in de #metoo-zaak. “Je was altijd deel van het probleem, en nu denkt men opeens dat je de oplossing bent”, schreef hij bij een foto waarop de televisiester de verguisde producer Harvey Weinstein innig omhelsde. Nu reageert hij in een video op de commotie die sindsdien is ontstaan.

"Ik heb heel veel respect voor wat Oprah heeft gedaan in haar leven", begint de zanger. "Ik viel haar niet aan, zij stond gewoon met dat varken (Weinstein, nvdr) op de foto. Ik heb een foto geplaatst over de hypocrisie in Hollywood en niet over Oprah."

Hij gaat ook verder op #metoo. "Nog geen enkele vrouw die seksueel is aangerand heeft trouwens al juridische gerechtigheid gekregen. Als je steelt uit het postkantoor ga je naar de gevangenis, hier gebeurt nog niets." Hij voegt eraan toe dat als de machtsmisbruikers er zouden uitzien als hij, ze dan al lang in de cel zouden zitten.

Seal werd door sommige van zijn volgers ook een 'Uncle Tom' genoemd, een zwarte broeder die een zwarte zuster zou neerhalen. “Ik repostte gewoon een foto die ik op mijn tijdslijn zag en nu ben ik ineens een verrader. Ik ben geboren in Engeland, maar ik heb mijn roots in Afrika. In Nigeria meebepaald. Ik ben ongeveer zo zwart als je kunt zijn."

Tot slot haalt de zanger ook het televisiestation Fox en actrice Stacey Dash door de mangel, die zouden zijn woorden verdraaid hebben. "Fox gebruikte me als een pion om me uit te spelen tegen Oprah. En Stacey, hou mijn naam uit je mond. Retweet me niet, repost me niet. Nogmaals dit was geen aanval tegen Oprah het was gewoon een observatie over de giftige sfeer die er in Hollywood rondhangt. Bewuste mensen zijn progressieve mensen", sluit hij af.

Oprah reageerde niet op de hele affaire.

Oh I forgot, that's right.....you'd heard the rumours but you had no idea he was actually serially assaulting young stary-eyed actresses who in turn had no idea what they were getting into. My bad. #SanctimoniousHollywood Een foto die is geplaatst door null (@seal) op 10 jan 2018 om 11:05 CET