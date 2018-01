"63 jaar ruzie om een konijn. Dat vergeef ik mezelf nooit" JEAN PIERRE VAN ROSSEM (72) VERZOENT ZICH ALSNOG MET ZWAAR ZIEKE VADER (96) Annick Grobben

00u00 0 Jean Pierre met zijn ouders. "Ik bezoek hen nu drie tot vier keer per maand." Celebrities Gewezen beursgoeroe Jean Pierre van Rossem heeft liefst 63 jaar gewacht om het bij te leggen met zijn vader (96), met wie hij in ruzie lag om ... een konijn. De verzoening kwam er dan nog dankzij zijn stervende zus die wilde dat de vete stopte. "Ik ben zo fout geweest", erkent Van Rossem, overmand door spijt om wat hij zijn vader - en ook zichzelf - heeft aangedaan. "Ik heb mijn pa zo gemist, maar was te koppig. Ik ben een klootzak geweest."

Spijt komt altijd te laat, maar zo ongeveer een eeuwigheid te laat in het geval van Jean Pierre van Rossem. Die verzoende zich pas drie jaar geleden met zijn vader Jean-Baptiste (toen bijna 94) nadat hij er 63 jaar lang - vanaf zijn 6 jaar - mee in ruzie had gelegen. En het ergste van al: aan de basis van die lange vete lag een konijn. Karduin, het lievelingskonijn van Jean Pierre en zijn anderhalf jaar jongere broertje Paul.

"Om zoiets banaals - een doodgewoon, bruin konijn dat buiten in een hok zat - is het begonnen, ja", vertelt Van Rossem. "Voor het feest van mijn eerste communie, mijn broertje was dan al dodelijk verongelukt, werd Karduin voor mijn ogen geslacht. Door mijn grootvader, want mijn vader was veel te zachtmoedig om een konijn dood te slaan. 'Jij bent een moordenaar!', beet ik mijn pa kwaad toe. En dat hij niet moest peinzen dat ik Karduin zou opeten. Ik herinner me nog wat mijn vader toen, in al zijn goedhartigheid, antwoordde: 'We zullen Karduin mengen met de andere konijnen, zodat je niet proeft dat je hem opeet.' Ik héb geen konijn gegeten, ik viel nog liever dood."

Dankzij zus

"Die ruzie legde de kiem van de zeer linkse Jean Pierre van Rossem die met alles in de clinch zou liggen", gaat hij verder. "Tot ik naar de unief ging, heb ik constant overhoop gelegen met mijn pa. Altijd ruzies aan tafel, en altijd ruzies die ik uitlokte. Over van alles en nog wat. Van mijn universiteitsjaren tot drie jaar geleden heb ik mijn pa - en dus ook mijn moeder, want zij leefde met De Vijand - niet meer gesproken, laat staan gezien. Ja, nog één keer heb ik mijn vader teruggezien, bijna twintig jaar geleden. Omdat Luk Alloo aandrong op een verzoening. Maar die ontmoeting liep fout af."

Het is te danken aan zijn zus Anneke dat Jean Pierre drie jaar geleden dan toch tot inzicht kwam. "Anneke, die aan kanker leed, zei kort voor haar dood: 'Ga je nu eindelijk ophouden met die ruzie met pa?' Zonder haar had ik die stap nooit gezet, zou ik koppig zijn gebleven. Want het was niet meer dan koppigheid. Toen ik na al die tijd aanbelde bij mijn ouders, zei mijn vader 'kom binnen', alsof er nooit iets was gebeurd. Hij liet het verleden rusten. Heel wijs van hem. Pa begon meteen over onze geliefde club Cercle Brugge te praten, hij informeerde naar mijn boeken en mijn gezondheid. Ik weet nog dat ik mij na dat bezoek triestig voelde. Want ik besefte toen pas goed: 'Al die jaren zijn verloren gegaan door mijn fout en alleen die van mij.'

Nadien - want ik bezoek mijn ouders sindsdien een keer of drie, vier per maand - heb ik hem dat ook gezegd. Mijn pa wist zelfs niets meer af van dat konijn en hoe het voor mij daarmee is begonnen."

Onder de trein

"Mijn moeder heeft me laten verstaan dat ik hen veel verdriet heb aangedaan, maar mijn vader heeft daar nooit met een woord over gerept", zegt Van Rossem. "Daar is hij te veel gentleman voor. En dan moet je weten dat ik hem in de pers ook nog eens jarenlang slecht heb afgeschilderd. Ik heb zelfs ooit gezegd dat ik niet begreep dat ze mijn pa, die directeur personeel bij de Spoorwegen was, nooit onder een trein hebben geduwd. (stil) Hij heeft het allemaal verdragen en het me allemaal vergeven. Het leert me dat ik gruwelijke fouten heb gemaakt in mijn leven. Daarom wil ik nu een boek over hem schrijven. Als eerbetoon. Ik wil hem schetsen als de man die hij echt is: een groots en doodbraaf iemand, met een enorme verzoeningsgezindheid die me diep raakt."

Samen schaken

Tot een maand geleden speelden vader en zoon Van Rossem nog samen schaak, de jongste drie weken is de gezondheid van Jean-Baptiste enorm achteruitgegaan. "Pa kan niet meer horen, bijna niet meer lezen, takelt zienderogen af, is enorm verward. Ik voel een enorm schuldgevoel. En kan alleen maar hopen dat ik mijn boek over hem op tijd af krijg, zodat hij zal weten dat ik hem graag zie en dat ik hem zo dikwijls heb gemist. Wat heb ik niet allemaal laten schieten? Ik ben een klootzak geweest. Een interessante klootzak, maar niettemin een klootzak. Ik zal het me nooit kunnen vergeven. Nooit."

Voor zijn 96ste verjaardag, de voorbije 8ste januari, kwam Jean Pierre Van Rossem bij zijn vader aanzetten met 96 witte rozen. "Van die hele dikke, mooie rozen", zegt de man die ooit fortuinen had, maar nu - op zijn schilderijen na - helemaal niets meer bezit. "Mijn welgemeende raad aan families die in ruzie liggen? Overwin je trots en zet de eerste stap. Word je afgewezen, zet dan opnieuw een stap en blijf het proberen. Want ooit komt het toch goed. En wat ik via deze weg aan mijn vader wil zeggen? 'Pa, ik heb verdomd veel spijt van al die jaren dat we elkaar hebben moeten missen.'"

