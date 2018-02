"13 miljoen euro schulden": dochter Elvis Presley slaat noodkreet TDS

16 februari 2018

22u24

Bron: TMZ 1 Celebrities Lisa Marie Presley (50) en haar ex-man Michael Lockwood (56) zitten nog volop in hun bitsige echtscheiding verwikkeld. Lockwood heeft een eis van 367.000 euro neergelegd bij de rechter: een bedrag dat zij niet kan betalen. D e dochter van Elvis Presley heeft zelf verklaard meer dan 12,9 miljoen euro in het rood te staan. Dat meldt TMZ, die de officiële documenten kon inkijken.

Michael is de vierde man van de dochter van Elvis. Ze trouwden in 2006 en hebben een negenjarige meisjestweeling, Finley en Harper. In het voorjaar van 2016 vroeg Lisa Marie de scheiding aan. De twee voormalige geliefden staan sindsdien op voet van oorlog.

De ex-man van Lisa Marie Presley wil dat zij de advocaten betaalt die hem bijstaan in hun scheidingsprocedure: goed voor 367.000 euro. Geld dat zij, volgens de documenten die TMZ kon inkijken, niet heeft. Dat zou Lisa Marie Presley zelf verklaren.

De schuldenberg zou vooral zijn ontstaan door niet betaalde belastingen tussen 2012 en 2015 - in totaal voor zo'n 8 miljoen euro. Bovendien zegt ze de hypoteekbetalingen van een huis in het Verenigd Koninkrijk te hebben gemist, waardoor ze in gebreke werd gesteld. De dochter van Elvis probeert het pand nu wanhopig te verkopen. De rest van de som zou bestaan uit creditcardschulden en onbetaalde rekeningen.

Miljoenen

Dat de dochter van Elvis in het rood zou staan is toch opmerkelijk. Lisa Marie verkocht in 2004 nog 85% van Elvis Enterprises, de organisatie die de (muzikale) nalatenschap van Presley beheert, voor ruim 80,5 miljoen euro. Daarnaast genereert het landgoed van Elvis nog steeds 16 miljoen euro inkomsten per jaar, en zou Lisa Marie iedere maand meer dan 280.000 euro uit de erfenis van haar vader ontvangen.