‘Queer Eye’-ster Jonathan onthult dat hij hiv-positief is: “Het was verwoestend toen ik het te horen kreeg” Redactie

22 september 2019

08u29

Bron: AD 0 Celebrities Jonathan Van Ness, een van de vijf presentatoren van ‘Queer Eye’, heeft in een interview met de New York Times voor het eerst onthuld dat hij besmet is met hiv. Van Ness kreeg de diagnose op 25-jarige leeftijd nadat hij flauw was gevallen en griepachtige verschijnselen had.

De haarstylist, een van de vijf hoofdrolspelers van de populaire Netflix-serie, doet de onthulling in een hoofdstuk van zijn boek ‘Over the Top’, dat nu dinsdag wordt uitgebracht. “Die dag was net zo verwoestend als je zou denken”, vertelt hij. Hij kreeg een vermoeden toen hij op 25-jarige leeftijd flauwviel in het kapsalon waar hij werkte. De dag erna trok hij naar een kliniek voor een test.

Verderop in het interview vertelt Van Ness ook over zijn gevecht tegen verslavingen, mede veroorzaakt door het seksueel misbruik dat hij in zijn jeugd meemaakte. Hij onthult dat hij cocaïne begon te gebruiken tijdens zijn eerste semester aan de universiteit en dat hij later ook begon met het roken van methamfetamine. Tijdens die periode prostitueerde Van Ness zich om drugs te kunnen betalen. Hij liet zich ook twee keer opnemen in een afkickkliniek, maar viel net zo vaak terug.

Openhartig

Van Ness heeft lang getwijfeld om zijn hiv-status in zijn boek te zetten. “Ik heb de afgelopen drie maanden elke nacht nachtmerries gehad, omdat ik bang ben om me zo kwetsbaar op te stellen voor mensen”, geeft hij toe. “Het is moeilijk voor mij om zo open te zijn als ik wil zijn.” De haarstylist beschouwt zichzelf wel als een trots ‘lid van de prachtige HIV-positieve gemeenschap’ en hoopt dat zijn openheid over het onderwerp helpt om misvattingen te voorkomen. “Toen ‘Queer Eye’ uitkwam, wilde ik het niet per se hebben over mijn status. Maar nu heb ik wel de behoefte om hierover te praten.”