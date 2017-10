"Proficiat met jullie Oscarnominatie, dames. Nu hoeven jullie niet meer te doen alsof jullie Harvey Weinstein leuk vinden." Was misbruik publiek geheim? IB

03u36

Bron: Twitter, CNN, ANP/BuzzE 0 EPA Harvey Weinstein. Celebrities De Amerikaanse journaliste Brooke Baldwinn van CNN heeft een opmerkelijke vondst gedaan. Ze ontdekte dat Hollywood op televisie en zelfs bij de Oscarnominaties openlijk grappen maakte over de avances van Harvey Weinstein. Zo werden de vijf actrices die in 2013 genomineerd waren voor een Oscar voor de beste vrouwelijke bijrol gefeliciteerd met de woorden "proficiat, nu hoeven jullie niet langer te doen alsof jullie je aangetrokken voelen tot Harvey Weinstein."

In een ander fragment uit de serie 'Rock 30' van NBC komt een scene voorbij waarin een mannelijke acteur bij de vrouwelijke hoofdrolspeelster erop aandringt iets niet te doen. Zij antwoordt als volgt. "Oh kom op. Ik ben van niemand in de showbusiness bang. Ik heb al drie keer seks met Harvey Weinstein geweigerd", klinkt het.

Harvey Weinstein rumors have been spoken about in Hollywood for years. Watch: https://t.co/y1NKx73lQu Brooke Baldwin(@ BrookeBCNN) link

Lees ook OVERZICHT: Zo probeerde Weinstein zijn seksuele lusten bot te vieren bij deze 24 Hollywoodvrouwen

De fragmenten doen vragen rijzen of het misbruik niet gewoon een publiek geheim in Hollywood was. Het lijkt erop dat de machtige Weinstein met zijn gedrag weg kon komen omdat het onder de mat werd geveegd. De aangerande en lastiggevallen vrouwen bleven daarop beschaamd zwijgen, uit angst hun carrière te verliezen als ze het misbruik zouden aanklagen.

"Depressief en suïcidaal"

Inmiddels gaat het met Weinstein zelf niet goed. De politie in Los Angeles bracht gisteren een bezoekje aan het huis van zijn dochter van Remy, nadat ze volgens TMZ noodnummer 911 gebeld had met de mededeling dat haar vader "depressief en suïcidaal" was.





Woordenwisseling

De van seksuele intimidatie en zedendelicten verdachte studiobaas was bij zijn dochter toen de twee een woordenwisseling kregen. Die zouden ze hebben voortgezet op straat, waarbij buren Harvey tegen zijn 22-jarige dochter hoorden schreeuwen: "Je maakt het alleen maar erger." Daarna zou hij een voorbijrijdende auto hebben aangehouden en de bestuurder om een lift hebben gevraagd.





Remy wist hem volgens TMZ te kalmeren en weer naar binnen te krijgen. Toen de politie aankwam, was hij al vertrokken. Zijn dochter verklaarde later aan agenten dat haar vader niet expliciet had gezegd dat hij zelfmoord wilde plegen. Remy is de oudste van de drie dochters uit Harvey's eerste huwelijk. De studiobaas heeft ook twee kinderen met zijn tweede vrouw Georgina Chapman. Zij verklaarde dinsdag dat de daden van haar man "onvergeeflijk" zijn, en heeft hem verlaten.