'Professor' Lieven Scheire: "Ooit maak ik mijn studies nog af"

16 maart 2018

10u28

Bron: QMUSIC 0 Celebrities Dit keer beantwoordt televisiemaker, -presentator en wetenschapskenner Lieven Scheire de 10 meest gegoogelde vragen over zichzelf in een nieuwe podcast van Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Geen ingewikkelde wetenschappelijke theorieën, maar Lieven vertelt er wel zonder schroom over het stopzetten van zijn studies, het begin van zijn televisiecarrière en zijn jeugdjaren als ‘nerd’.

‘Wie is Lieven Scheire?’ Dat is de eerste van 10 meest gegoogelde vragen. Lieven staat bekend voor zijn passie en grote kennis van fysica en wetenschap in het algemeen, maar zijn fysicastudies maakte hij nooit af. “Tijdens mijn studententijd ben ik direct met stand-upcomedy begonnen”, vertelt Lieven. “En toen ik in het laatste jaar natuurkunde zat, mochten we met Neveneffecten een tv-programma maken. Je kan dan zeggen: ik ga eerst mijn diploma halen, maar de vraag is dan of je die kans het jaar daarna ook nog krijgt. Ik heb toen gezegd: mijn studies gaan even in de ijskast en we proberen het op tv. Als het toen niet gelukt was, zat ik het jaar daarna opnieuw op de unief. Sinds ik voor tv werk, heb ik wel nog altijd het plan om ooit die laatste vakken nog te doen, want het voelt wel een beetje onafgewerkt. Ik krijg het ook wel eens te horen bij discussies. Als mensen mij niet geloven of mij een verwijt willen maken, dan halen ze dat boven als argument.” Maarten vroeg zich ook af of hij nooit spijt heeft gehad van die beslissing. “Heb ik spijt dat ik nooit academisch natuurkundig onderzoek heb kunnen doen? Ja, maar het weegt niet op tegen wat ik wél mogen doen heb.”

“Ik was vroeger geen typische nerd, ik droeg combatschoenen en Metallica T-shirts”

‘Wachtebeke’ is het antwoord op de vraag ‘Waar is Lieven opgegroeid?’, die Maarten en Dorothee van Google doorgespeeld kregen. Om nog meer te weten te komen over zijn jeugdjaren, polste Maarten of Lieven ook als kind al zo gefascineerd was door wetenschap. “Ik ben nooit de vormelijke nerd geweest. Ik had lang haar, combatschoenen en Metallica T-shirts. Wat dat betreft was ik niet het soort Harry Potter-achtige nerd met het hemdknopje tot boven toe geknoopt, integendeel zelfs. Van interesses heeft dat er altijd wel ingezeten”, geeft Lieven toe. “Fysica en wiskunde waren mijn favoriete vakken en puzzelspelletjes en dat soort dingen. Het is eigenlijk pas door wetenschap op tv te doen en te brengen dat ik me nu ook meer en meer verdiep in andere ‘nerd-interesses’, zoals technologie.”

Waar werkt Lieven Scheire?

Waar werkt Lieven Scheire? Ook dat is één van de 10 meest gegoogelde vragen. “Ik heb geen vaste werkplek momenteel, want ik ben zelfstandige. Ik werk dus voor verschillende opdrachtgevers”, begint Lieven zijn verhaal. “Het medialandschap heeft een geweldige rammeling gekregen, dus wat dat betreft is het voor mij logisch om een vrije vogel te zijn. Het is wel een sprong in het diepe geweest en ik heb er ook van wakker gelegen. Als je geen exclusiviteitscontract meer hebt, valt de zekerheid om huishuur, elektriciteit en schoolrekeningen te kunnen betalen plots weg. Op dat moment had ik wel al enkele projecten in zicht, maar er was nog niets 100% zeker. Er was dus nog een waterkans dat ik de week erna telefoon kreeg en niks had. Dan was mijn geld effectief op geweest. Ik heb dus wel even gezweet. Nu is die onzekerheid eigenlijk nog maar sinds enkele maanden weg.”

Elke week leggen Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee een bekende Vlaming op de rooster in hun podcast: ‘De 10 meest gegoogelde vragen over’. Elke donderdag verschijnt er een nieuw interview. Maarten & Dorothee laten ook elke week tijdens hun radioshow tussen 16.00 en 19.00 op Qmusic enkele fragmenten uit de podcast aan bod komen.

