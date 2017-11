'Prison Break'-ster Knepper ontkent aanranding MVO

18u23 0 rv Robert Knepper als Theodore 'T-Bag' Bagwell in Prison Break Celebrities Robert Knepper heeft geschrokken gereageerd op het verhaal van een kledingontwerpster die beweert dat de acteur haar ooit heeft aangerand. "Ik ben geschokt en er kapot van dat ik ten onrechte wordt beschuldigd van geweld tegen een vrouw. Dat is niet wie ik ben", schrijft de 'Prison Break'-ster op Instagram.

Knepper zou zich tijdens de opnames van de film 'Gas Food Lodging' in 1991 aan de vrouw vergrepen hebben. Het slachtoffer beweerde tegenover The Hollywood Reporter dat hij haar onder haar jurk in haar kruis greep tot bloedens aan toe. Ook zou Knepper seks met haar hebben gewild, maar de vrouw wist zich los te rukken en te ontsnappen.

De Amerikaanse acteur, vooral bekend van zijn rol als Theodore 'T-Bag' Bagwell in de televisieserie 'Prison Break', zegt dat hij de hele #metoo-discussie van de afgelopen weken juist uitgebreid met zijn vrouw had besproken. "We spraken over de pijn die vrouwen hebben ervaren en over de moed die ze nu tonen door ermee naar buiten te komen", aldus Knepper.

De acteur spreekt ook een woord van dank uit aan degenen die hem blijven steunen. "Ik dank jullie uit de grond van mijn hart."