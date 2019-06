‘Pretty Woman' zat eerst helemaal anders in elkaar: “De film heette ‘3.000' en had een triest einde” SD

04 juni 2019

18u36

Bron: Variety 3 Celebrities Het magazine Variety bracht actrices Patricia Arquette (51) en Julia Roberts (51) samen voor een openhartige babbel over hun vak. Het duurde niet lang of het gesprek ging over de eerste versie van ‘Pretty Woman’ en over seksscènes.

Variety vroeg aan Patricia Arquette om haar collega, Julia Roberts, te interviewen. Iets wat Arquette maar al te graag deed. Beginnen deed ze met een anekdote. “Heel erg lang geleden, deed ik een van mijn eerste audities voor een film die ‘3.000' heette", vertelde Arquette aan Julia Roberts. “Wat de meeste mensen niet weten, is dat ‘3.000' het originele script voor ‘Pretty Woman’ was. En het einde was erg heftig.” Dat kon Roberts alleen maar beamen: “Hij gooide haar uit de auto, gooide het geld bovenop haar en reed weg, haar alleen achterlatend in een vuil steegje. Ik kreeg uiteindelijk de rol in ‘3.000'. Ik vind het fijn dat je me deze vraag stelt, maar ik had eigenlijk niets te zoeken in zo'n film. En het filmbedrijfje ging dat weekend nog failliet, zodat ik die maandag geen werk meer had.”

Maar gelukkig werd het project niet helemaal van de kaart geveegd. Het scenario werd overgekocht door Disney en kwam in handen terecht van Garry Marshall, die besloot om ook een ontmoeting te regelen met Roberts. “Omdat hij zo'n geweldige persoon is, vond hij het alleen maar eerlijk dat hij me zou ontmoeten, aangezien ik de rol drie dagen lang had en hem dan verloor. Daarna veranderden ze de hele film. En het werd meer iets dat in mijn straatje paste”, vertelde de actrice. De rest is geschiedenis, zoals ze zeggen.

Koude rillingen

Arquette zag toch nog nieuwe mogelijkheden voor haar collega: “Ik heb daar nooit van geweten. Maar ik had wel een droom waarin je de hoofdrol kreeg in ‘3.000', in het originele script. Je zou het zelfs nu kunnen doen.” Roberts stond echter niet te springen: “Ik had het toen niet kunnen doen, ik kan het nu niet doen. Gelukkig ging dat project niet door. Zelfs in ‘Pretty Woman’: wanneer ik enkel een slip moest dragen, kreeg ik koude rillingen. Het zweet brak me uit toen ik ‘Escape at Dannemora’ zag (waarin Arquette de hoofdrol speelt, red.) ...”

In die serie heeft Arquette inderdaad enkele pittige seksscènes, en staat haar losbandige personage ver van hoe ze in het echte leven is. “Ik ben nogal gespannen, en toch heb ik al verschillende rollen gespeeld die seksueel veel vrijer zijn dan ik. Toen ik de seksscènes in ‘Escape at Dannemora’ bekeek, dacht ik: ‘Ik ga veel gewicht bijkomen. En voor de eerste keer ooit ga ik geen lichaamsmake-up gebruiken.’ Ik wilde verder weggaan van mezelf en de conversatie aangaan: ‘Welke lichaamstypes zijn aanvaardbaar? Wie is sexy, en wie beslist wie sexy is?”

Roberts was in ieder geval helemaal overtuigd van Arquette’s kwaliteiten, want ze antwoordde: “Je was in ieder geval erg opwindend en heel aantrekkelijk!”