'Pretty Little Liars'-actrice Shay Mitchell bevallen van een dochter

21 oktober 2019

09u32

Bron: ANP 0 Celebrities Shay Mitchell (32) is voor de eerste keer moeder geworden. De ‘Pretty Little Liars’-actrice deelde een foto op haar sociale media waarop te zien is hoe ze het handje van haar baby vasthoudt. "Ik laat nooit meer los", schrijft ze erbij.

Shay kreeg de baby met haar vriend, presentator en acteur Matte Babel, met wie ze al een paar jaar samen is. Voor beiden is het hun eerste kind. In januari maakte de actrice bekend dat ze het jaar ervoor een miskraam had gehad na veertien weken zwangerschap. In juni kondigde Shay, die dit jaar te zien was in serie ‘You’, vervolgens aan dat ze opnieuw zwanger was. Een maand later deelde ze foto's van haar gender reveal party, waar ze erachter kwam dat ze een dochter verwachtte. Vrienden hadden twee als Power Rangers verkleedde acteurs ingehuurd die zogenaamd op de vuist gingen. De roze Power Ranger won dat gevecht.

Wanneer de baby precies is geboren en hoe het meisje heet, heeft de kersverse moeder nog niet bekendgemaakt.