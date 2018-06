'Pretty Little Liars'-actrice open over seksueel misbruik: "Ik werd dronken gevoerd en gebruikt" KD

19 juni 2018

14u14

Bron: Haute Living 0 Celebrities 'Pretty Little Liars'-ster Lucy Hale (29) spreekt voor het eerst open over seksueel misbruik. De actrice zinspeelde eerder al op misbruik, maar geeft nu ook echt toe een slachtoffer te zijn.

"Het was niet zo erg als wat anderen moeten verduren, maar misbruik is misbruik", vertelt de actrice in een exclusief interview met Haute Living. "Ik denk dat veel mensen dronken gevoerd worden om daarna gebruikt te worden. Het gebeurde met mij en met mensen die ik ken. Het komt heel vaak voor. Ik ben er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Ik hou er geen littekens aan over."

Eerder dit jaar deelde de ster een een berichtje op sociale media dat zinspeelde op misbruik. Er kwam toen echter nooit uitleg en de post werd al snel verwijderd.