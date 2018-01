'Pretty Little Liars'-actrice bestolen voor 15.000 dollar MVO

11u09 0 Getty Images Lucy Hale Celebrities 'Pretty Little Liars'-actrice Lucy Hale werd afgelopen weekend bestolen. Enkele inbrekers gingen met meer dan 15.000 dollar aan goederen aan de haal.

Dat is zo'n 12.500 euro schade, al vermoed de politie dat het bedrag nog zal stijgen wanneer er exacte berekeningen zijn gemaakt. Er werd vroeg vrijdagochtend ingebroken in Hale's woning te San Fernando Valley, Californië. Eén van de ruiten werd ingegooid, waarna de inbrekers zich tegoed deden aan talrijke juwelen en handtassen.

Hale was niet thuis op het moment van de feiten, maar haar alarm stond wel aan. Volgens de politie is het een doordeweekse inbraak, en zeker geen poging om een bepaalde celeb te viseren. In de loop van vorig jaar vonden verschillende inbraken plaats in de regio, die volgens de politie worden georganiseerd door professionele inbrekers die het gemunt hebben op mooie huizen.