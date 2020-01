‘Pitch Perfect’-actrice is niet langer ‘fat Amy’: Rebel Wilson verloor 18 kilo LV

29 januari 2020

16u45 0 Celebrities Of Rebel Wilson nog de rol van ‘fat Amy’ op zich zal nemen in nieuwe ‘Pitch Perfect’-films, wordt steeds onwaarschijnlijker. De 39-jarige actrice verloor al meer dan 18 kilo sinds ze besloot zich op haar gezondheid te focussen.

“Oke, dus voor mij zal 2020 het ‘jaar van de gezondheid’ worden. Dus deed ik mijn sportkleding aan en trok ik op een strandwandeling, zit ik nu water te drinken op de bank en probeer ik suiker en junk food te vermijden. Wat trouwens moeilijk zal zijn, zo vlak na de feestdagen, maar ik ga het doen”, schreef Rebel vlak na nieuwjaar op Instagram. Ze plaatste enkele foto’s van zichzelf op het strand, waarmee ze trots aan haar volgers toont hoeveel gewicht ze verloren is.

Rebel, die bekend werd door haar rol als ‘fat Amy’ in de ‘Pitch Perfects’-films, besloot 10 maanden geleden een ommekeer te maken in haar leven. Sindsdien deelt ze foto’s van haar workouts en vooruitgang. Ook als het even minder gaat, deelt ze dat, om haar volgers te tonen dat niet alles van een leien dakje loopt. Toch houdt ze de moed erin, en dat loont, want ze verloor al meer dan 18 kilo.

Soms kan er ook een grapje vanaf. Zo onthulde ze dat de opnames van ‘Cats’, de film die desastreus onthaald werd, wel nog goed was voor haar gewicht. “Ik verloor zo’n 3,5 kilo op 4 dagen”, vertelde ze aan Entertainment Tonight. “Ten eerste omdat het een heel fysieke rol was, maar ook omdat het bijna 38 graden was op de set.” Die hoge temperatuur was opzettelijk, zodat de professionele dansers geen blessures zouden oplopen. “Zo konden hun spieren niet afkoelen.”

Wie Rebel Wilson graag aan het werk ziet, stemt woensdagavond best af op Q2 om 20u35 voor ‘Pitch perfect 2’.