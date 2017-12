'Pirates of the Caribbean'-acteur klaagt Britse krant aan: "Extreem pijnlijk voor mijn vrouw en kinderen" TDS

Geoffrey Rush heeft zopas tijdens een persconferentie aangekondigd dat hij The Daily Telegraph aanklaagt. De Australische acteur vindt dat de Britse krant zijn imago heeft beschadigd, nadat ze een verhaal publiceerden waarin hij beschuldigd wordt van seksuele intimidatie.

Tijdens de persconferentie nam de 66-jarige acteur geen blad voor de mond. "The Daily Telegraph heeft valse, lasterlijke en vernederende claims op zijn voorpagina geplaatst", aldus Rush. "Dit heeft onherstelbare schade aan mijn reputatie veroorzaakt en is extreem pijnlijk geweest voor mijn vrouw, mijn dochter en zoon, mijn familie en collega’s in de film-, televisie- en theaterindustrie." Rush zag naar eigen zeggen geen andere uitweg meer. "Ik moet mijn goede naam herstellen en stap naar de rechtbank."

Klacht

Amper een week geleden publiceerde The Daily Telegraph een verhaal waarin Rush werd beschuldigd van seksuele intimidatie. De acteur, die kapitein Barbossa speelt in de 'Pirates of the Caribbean'-films werd in Sydney immers uit een toneelstuk geschrapt nadat er klacht tegen hem werd ingediend.