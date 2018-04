'Peyton Place'-acteur Tim O'Connor (90) overleden MVO

08u56 0 Celebrities Acteur Tim O'Connor is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij overleed op 5 april; het nieuws werd donderdag gemeld, aldus vakblad The Hollywood Reporter.

O'Connor werd vooral bekend dankzij zijn rol als pater familias Elliot Carson in meer dan vierhonderd afleveringen van de populaire jaren zestig-soapserie 'Peyton Place'. Het was de eerste langlopende soap uit de Amerikaanse tv-geschiedenis.

De carrière van de acteur omspant meer dan een halve eeuw en meer dan honderd films en televisieseries. Behalve in 'Peyton Place' speelde O'Connor ook in bekende programma's als 'Buck Rogers', 'General Hospital', 'Columbo', 'Dynasty', 'The Twilight Zone' en 'All in the Family'.

Tot zijn bekendste filmwerk behoort 'Star Trek: The Next Generation' (1992) en 'The Naked Gun 2,5' (1991), waarin hij een schurk speelde.