'Patser' toont Antwerpen als de drugshoofdstad van Europa MVO

19 januari 2018

"We liepen al vier of vijf jaar met het idee om 'Patser' te draaien, nog voor we 'Black' maakten", zegt Billal Fallah. "Het idee is gegroeid doordat we dolgraag een gangsterfilm wilden maken zoals 'Goodfellas' van Martin Scorsese, 'Scarface' van Brian De Palma en 'The Godfather' van Francis F. Coppola", zegt co-regisseur Billal Fallah. "En dan was er een bendeoorlog bezig in Antwerpen, door vier jongeren die cocaïne van de Colombiaanse maffia hadden gestolen en waardoor vele mensen gekild zijn... En Antwerpen is nu eenmaal de cokehoofdstad van Europa."

"Bovendien konden we met met 'Patser' ook een andere kant laten zien, want 'Patser' is lichter van toon, bevat wat meer humor dan 'Image' en 'Black'", vervolgt Fallah. "We wilden een fun-film maken, een film als een rollercoaster ook, met héél veel actie."

Het verhaal van 'Patser' laat de Italiaanse Marokkaan Adamo (rol van Matteo Simoni en denk bij "Tombe la neige" aan neerdwarrelende cocaïne, nvdr) en drie Antwerps-Marokkaanse vrienden (twee jongens en een meisje) via cocaïnehandel in conflict komen met de Amsterdamse en Colombiaanse drugsmaffia. Kleine garnalen tegen grote haaien dus, en dat leidt tot een finale waarin de kogels alle kanten van de bioscoopzaal uitvliegen. De haven van Antwerpen wordt "een zeef" genoemd als het over de drugshandel gaat. Reden waarom de Colombiaanse en Amsterdamse maffia niet Rotterdam, maar Antwerpen als invoerhaven van de coke kiezen. Zodoende geeft de film geen fraai beeld van de metropool aan de Schelde.

Hellhole

"Nee, gewoonlijk heeft Antwerpen een heel 'clean' imago, hoofdstad van Vlaanderen, heel proper en afgeborsteld en zo", zegt co-regisseur Adil El Arbi, "terwijl Brussel dan de 'hellhole' is, maar dat is niet fucking waar. Er is wel degelijk een onderwereld in Antwerpen en er transiteren enorme hoeveelheden cocaïne in Antwerpen. Daar spreken we dan niet veel over en het blijft vaak een faits divers in de krant, maar het blijkt gewoon uit de cijfers."

"Aan de andere kant is er ook liefde voor 't Stad. Je merkt aan de film dat we van die stad houden. De stad wordt een personage in de film, zoals zo vaak met New York gebeurt in Amerikaanse films. Maar we gaan ons niet politiek correct opstellen. We vegen de realiteit van de cocaïneconsumptie en -trafiek niet onder de mat", zegt Adil El Arbi.

Van straat geplukt

Met iedere film bewijst het Vlaams-Marokkaanse regisseursduo Farrah-El Arbi dat ze tot dan toe onbekende allochtone jongeren tot fenomenale acteerprestaties kunnen brengen, want naast de Vlaamse steracteur Matteo Simoni zijn het allemaal van de straat geplukte jongeren die de dienst uitmaken in 'Patser'.

"We hebben het meest ervaring met mensen die nog geen ervaring hebben", zegt El Arbi. "De Vlaamse cinema is blank. Als we een blank personage nodig hebben, staan er 25.000 klaar voor een casting, maar als we een Marokkaan nodig hebben, dan moeten we hem op straat zoeken. Als wij die jongeren geen kans geven, wie gaat ze dan wel een kans geven? "

"We weten dat er talent is en dat die het goed gaan doen, " zegt Billal Fallah. "We hebben dat bij 'Black' ondervonden én bewezen."

Of ze ten slotte zelf 'patsers' zijn, namelijk jongeren die via criminele klussen snel rijk worden en willen leven zoals in een videoclip, met veel bling bling, dikke patserbak en dito villa ? "Nee, we zijn allerminst patsers" zegt Fallah. "Behalve als we met een nieuwe film uitkomen, dan halen we alles uit de kast om te zeggen how, joh, check dit effe uit."