'Orange is the New Black'-actrice Ruby Rose herstelt van zware rugoperatie MVO

25 januari 2018

08u15 0 Celebrities Actrice Ruby Rose is druk bezig met haar revalidatie na een zware rugoperatie. Op social media deelde ze foto's van zichzelf terwijl ze met een rollator loopt.

De actrice uit 'The John Wick: Chapter 2' en 'Orange is the New Black' meldde vorige week dat ze een probleem met haar rug had. Tegen haar fans had Ruby gezegd dat ze zich geen zorgen hoefden te maken als ze foto's van de 31-jarige in een rolstoel of met een loophulp zagen.

"De afgelopen jaren heb ik te maken gehad met problemen aan mijn ruggenwervels", legde ze uit in een tweet met een foto van haarzelf in een rolstoel. "Ik ben nu herstellende van een operatie, maar ik moet wel in beweging blijven. Voordat ik in het openbaar met mijn wandelstok of rollator wordt gespot, heb ik liever dat mensen weten wat er is."

Dinsdag plaatste Ruby een paar foto's op social media waarop te zien is hoe ze aan haar herstel werkt. 'Vooruitgang', schreef ze bij een foto waarop ze te zien is met een rollator. Ook plaatste ze een selfie met haar wandelstok. "Ik ben aan mijn wandelstok gewend geraakt", stond daarbij.

So..For the past few years (decade) I’ve been dealing with a spine issue. I am now recovering from a back procedure, but I do need to stay active, so before I get seen with my cane and wheel chair in public, I’d rather put it out there that I’m fine and going to be fine. pic.twitter.com/7nVw5fIk3k Ruby Rose(@ RubyRose) link

Night from me and my cane pic.twitter.com/wmmnYFaWwC Ruby Rose(@ RubyRose) link