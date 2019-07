‘Orange Is The New Black’-actrice door het lint op Instagram: “Deze show heeft me zo gekwetst” SD

29 juli 2019

11u31 0 Celebrities Taryn Manning (40), die zeven seizoenen lang Tiffany speelde in ‘Orange Is The New Black’, heeft op Instagram zwaar uitgehaald naar haar voormalige werkgever en collega’s. Later beweerde de actrice wel dat haar account gehackt werd en dat fans niet ongerust hoeven te zijn.

Vrijdag ging het zevende en laatste seizoen van ‘Orange Is The New Black' in première. Opvallende afwezige was actrice Taryn Manning, die gedurende alle seizoenen te zien was als gevangene Tiffany. Ondertussen postte Manning ook enkele verontrustende berichten op Instagram, waarin ze onder meer zwaar uithaalde naar haar voormalige werkgever en collega’s. Zo schreef ze in de - alweer verwijderde - berichten: “Niemand van de cast praat ooit tegen me of steunt me.” Alleen over Laura Prepon en Jessica Pimentel is ze te spreken. “De rest heeft me nooit uitgenodigd. Heeft me pijn gedaan. Moge het duidelijk zijn. Voel het maar. Eikels!”

Ze gaat verder: “Deze show heeft me meer pijn gedaan dan eender wat in mijn leven, en als dit is wat ik moet doen om duidelijk te maken waar ik voor sta, dan zal ik dat doen. Ik moet iets zeggen voor er iets met me gebeurt. Fuck beroemdheid! Deze show kwetst mensen. Je zal het nooit echt beseffen, maar veel mensen zijn gekwetst. Stel je alleen al de mensen voor die je nooit meer terugzag. Je denkt dat dat goed aanvoelde voor hen.” Ze vervolgt: “Ik moet nooit meer in deze stad werken. Iedereen liet me vallen omdat ik een ruggengraat heb. Men liet me vallen omdat iemand me dagelijks terroriseert, en hen ook. En mijn team kijkt de andere kant op. Zoals bij een auto-ongeluk. Fucking showbizz. Het is een schande. Lach maar, ik heb gelijk en je weet het. Geen enkel castlid geeft om mij. Let maar op.”

Al bleek dat niet geheel waar, want collega Lori Petty, die Lolly speelt, uitte haar bezorgdheid op de berichten. Waarop Manning reageerde: “Ik geef alles op om te kunnen vertellen hoe afgrijselijk deze carrière is en hoe afgrijselijk we worden behandeld. Hoe ik nooit wist of ik terug zou komen, ook al had ik zeven optionele seizoenen. Hoe ik niet wist hoe ik mijn leven moest plannen of organiseren, want alles was een geheim.”

Hoewel fans zich na deze uitspraken behoorlijk veel zorgen maakten over de mentale toestand van de actrice, wijt Manning de berichten ondertussen aan een hacker. “Mijn account was megahard gehackt. Ik ben weer terug en het spijt me heel erg,” schrijft ze onder een foto van haar in haar rol als Tiffany ‘Pennsatucky’ Doggett. Ook bovenaan haar Instagram-profiel meldt ze: “Mijn account is gehackt en het spijt me zo voor al deze berichten. Ik kan er weer op en kon de berichten verwijderen!”.

Uhhhh Taryn Manning really needs to step away from Instagram and into a therapist’s office. 😳 pic.twitter.com/yKQP2wKX9n Jessica(@ jessnicole210) link