‘Orange Is The New Black’-actrice bevallen van tweede kindje BDB

26 februari 2020

19u12

Bron: ANP 0 Celebrities ‘Orange Is The New Black’-a ctrice Laura Prepon (39) is bevallen van haar tweede kindje. Dat maakte ze bekend op Twitter. "We verwelkomen een nieuw bundeltje liefde bij ons thuis", schrijft Laura bij een foto van haar en haar baby. "Overspoeld met dankbaarheid."

De ‘Orange is the New Black’- en ‘That '70s Show’-ster maakte eind oktober met een bericht op Instagram bekend dat ze opnieuw zwanger was. "We zijn dolgelukkig dat ons gezin gaat uitbreiden", schreef Laura toen bij een foto van haar en haar 2-jarige dochtertje Ella.

In juni 2018 trouwde Laura met collega-acteur Ben Foster, onder meer bekend van zijn rol in de film ‘Inferno’ uit 2016.

Welcoming home our new bundle of love. Overwhelmed with gratitude. ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/g9cZh5drNK Laura Prepon(@ LauraPrepon)