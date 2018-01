"Op vraag van Koen Crucke": Guy Van Sande niet welkom bij jurypanel Miss Exclusive 2018 Isabelle Deridder

31 januari 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities De nieuwe Miss Exclusive is verkozen, in het casino van Knokke. Lauralyn Vermeersch (26) uit Smetlede is nu een jaar lang het meest exclusieve meisje van Vlaanderen. Zij volgt Shania Labeye op, die ondanks een eerder financieel dispuut met de organisator, toch aanwezig was om haar kroontje door te geven. Wie er volgens Tv Familie echter níet bij was die avond, is Guy Van Sande...

Hij keek ernaar uit om in de jury te zetelen, naast o.a. Tanja Dexters, Koen Crucke en YouTube-­ster Jamila Baidou. Maar dat veroorzaakte een rel achter de schermen. Met als resultaat dat Guy ondanks die eerdere uitnodiging te horen kreeg dat hij tóch niet welkom was op de verkiezingsshow...

Guy Van Sande (54) in de jury: het zou sowieso nogal opmerkelijk zijn geweest. Zoals je weet wordt de voormalige ‘Zone Stad’-ster genoemd in een smoezelige zaak. In 2016 viel het gerecht binnen bij Van Sande thuis én in het stadhuis van Edegem, waar hij toen nog schepen was. Het onderzoek draait om een netwerk dat kinderporno verdeelt via een geheime chatroom. De acteur/kunstschilder/fotograaf gaf toe dat hij aan een chatsessie van pedofielen had deelgenomen.

Kán niet!

Speurders vonden bovendien obscene foto’s van een minderjarig meisje die Guy in z’n eigen badkamer had gemaakt. Dat zo iemand dan jurylid is tijdens een missverkiezing en dus jonge meisjes moet beoordelen op hun uiterlijk: het lijkt niet meteen een goed of smaakvol idee...

"Dit kán toch niet?", was dan ook de reactie toen de jurysamenstelling voor Miss Exclusive 2018 werd bekendgemaakt.

Erg sympathiek

Wij leggen ons oor te luisteren bij Miss Exclusive-organisator Ken Stevens, die zelf niet onbesproken is. Hij werd in het verleden veroordeeld voor oplichting. En hij heeft serieus wat problemen gehad toen meisjes die hadden deelgenomen aan zijn missverkiezing hem beschuldigden van oneerlijke praktijken.

"Ik sta nog altijd achter m’n keuze om Guy Van Sande in de jury te laten zetelen", zegt Ken. "Want ik vind dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Guy hééft trouwens al bij ons gejureerd, in 2014 en 2015."

Vóór die kinderpornozaak groot nieuws was.

Inderdaad. En ik moet zeggen dat hij erg sympathiek overkwam. Guy bracht ook iedere keer zijn vriendin en een groepje vrienden mee. Hij maakte er altijd een gezellige boel van.

En jij had hem nu opnieuw gevraagd, ondanks dat onfrisse gerechtelijk onderzoek...

Welja. Ik zag daar niks verkeerds in, want zoals ik al zei: hij is vooralsnog níet veroordeeld. Maar Guy Van Sande in de jury: dat leverde dus een conflict op met een van onze andere juryleden... Dit jaar hadden we namelijk het geluk dat we Koen Crucke konden strikken.

En die zag het niet zitten om met Guy aan die jurytafel te zitten. 

Inderdaad, dat lag blijkbaar heel gevoelig... De aanwezigheid van Guy zou een fijne samenwerking tussen de juryleden onmogelijk hebben gemaakt. 

Begrijpelijk, gezien Koen veel voor kinderen werkt.

We hebben dan een afweging gemaakt, in samenspraak met Koen. En beslist om Guys naam van de jurylijst te schrappen. Het was een beetje lastig, om dat aan Guy mee te delen. Maar hij snapt het wel, zei hij.

Mooi voorbeeld

Vreemd genoeg doet Koen Crucke (65) alsof zijn neus bloedt als we hem contacteren. "Ik werd door de organisatie van Miss Exclusive inderdaad gevraagd om in de jury te zetelen, ja", zegt Koen eerst. "Dat heb ik trouwens al vaker gedaan. Het is niet omdat ik op mannen val, dat ik geen oog heb voor vrouwelijk schoon. Ik vind het belangrijk dat een miss of mister niet alleen knap is, er moet ook inhoud zijn. De nieuwe Miss België vind ik daar een mooi voorbeeld van, net als de nieuwe Miss Exclusive."

Oké, maar toen jij te horen kreeg dat ook Guy Van Sande als jurylid was gevraagd, steigerde jij bij de gedachte naast hem aan tafel te zitten.

Ah ja? Euh... Daar weet ik niks van...

Jij hebt toch je veto gesteld? Je wilde niet met hem aan die jurytafel zitten.

Luister, ik kan hier niets over zeggen, écht niet. Ik wist zelfs niet dat hij in de jury zou zitten. Dus voilà, ik weet hier niets van.

Afschuwelijk

Presentatrice van de Miss Exclusive-finaleshow in het Knokse casino was, net als de vorige keer, ex-Miss België Joke Van de Velde (38). Zij zegt: ‘Een goeie miss moet méér zijn dan alleen een mooie verpakking. Een aantal meisjes waren echt wel aan elkaar gewaagd. Maar Lauralyn is een goeie keuze.

Guy Van Sande heeft haar geen punten kunnen geven...

Ik weet dat er nog geen uitspraak is in die kinderpornozaak, dus ik wil hem ook niet op voorhand veroordelen. Maar ik denk niet dat iemand van zulke erge feiten wordt verdacht als er helemaal niets aan de hand is.... Kijk, als Guy Van Sande kinderporno heeft verspreid of er op een andere manier mee te maken heeft, dan vind ik dat ronduit afschuwelijk.

Kén jij Guy eigenlijk?

Toen hij nog samen was met model Stephanie Clerckx kwam ik hem weleens tegen op feestjes. Hij kwam zeer vriendelijk over, en ik vond hem een goeie acteur. Maar laat ons zeggen dat mijn beeld van hem nu heel anders is...

Schrok jij toen je vernam dat hij in de jury van Miss Exclusive zou zitten?

Ik vond dat heel, euh... verrassend, ja. Ik stelde me daar vragen bij, en dat heb ik aan de Miss Exclusive-organisator Ken laten weten. Maar goed, ’t is niet míjn beslissing wie er al dan niet in de jury zetelt.

Organisator Ken zegt dat hij Guy uit de jury heeft gewipt, omdat Koen Crucke in geen geval met hem geassocieerd wil worden.

Ik was blij toen Ken die beslissing nam. Koen ziet graag kinderen en is een kinderheld als Alberto in ‘Samson & Gert’. En dan zou je daar iemand naast zetten die genoemd wordt in een onderzoek naar kinderporno! Ik snap volledig dat Koen dat van geen kanten zag zitten. Ik vond dat zelf ook niet kunnen.

Jij hebt trouwens voor kleuterleidster gestudeerd.

Ja, ik hou enorm van kinderen. Dus ik sta helemaal achter die beslissing om Guy Van Sande te schrappen. Pas op, had hij tóch in de jury gezeteld, dan zou ik professioneel zijn gebleven en had ik hem aangekondigd zoals de anderen. Maar eerlijk: ik was heel opgelucht dat ik zijn naam niet hoefde af te roepen.

Wat zegt Guy zelf?

Guy Van Sande is nog altijd zeer actief op de sociale media. Hij post zelfgeschreven gedichten en opnamen van intimistische liedjes waarbij hij zich als een nieuwe Leonard Cohen profileert én zichzelf op de gitaar begeleidt. We hebben hem gecontacteerd, maar hij wenst niet te antwoorden op onze vragen. Zijn advocaat Sven Mary zegt: "Ik wacht op de vaststelling van de afsluiting van het onderzoek. Voor het overige wens ik in deze specifieke zaak niet te reageren."