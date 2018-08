"Op een dag val ik uit elkaar, en dan verlaat hij mij": Pamela Anderson maakt zich geen illusies over relatie TDS

05 augustus 2018

17u09

Bron: ANP 1 Celebrities Pamela Anderson maakt zich geen illusies over haar relatie met stervoetballer Adil Rami. Zodra de 51-jarige Baywatch-actrice haar looks verliest, verwacht ze niet dat de 32-jarige Franse voetballer bij haar blijft.

"Ik zei tegen Adil: op een dag val ik uit elkaar, weet je dat? Dus wees voorbereid. Laten we verliefd zijn zolang we verliefd zijn en als er ooit een dag komt dat je naar mij kijkt en denkt ugh, nou dan kan ik altijd nog in een ander land gaan wonen", zegt de blondine tegen The Sun. Pamela benadrukt wel dat het verschil van negentien jaar tussen hen momenteel geen enkele rol speelt.

Twee maanden geleden verhuisde Pamela naar een klein dorpje net buiten Marseille zodat ze dichterbij haar geliefde Adil kan zijn. "Ik ben dol op dit gedeelte van de wereld. Het is mijn geadopteerde thuis." Daar opende ze een maand geleden een bakkerijtje en een restaurant die focussen op veganmaaltijden. "Vegan eten is een afrodisiacum. Het is een win-winsituatie. Vlees maakt je impotent en ongezond."

Anderson en Rami ontmoetten elkaar vorig jaar februari bij de Grand Prix van Monaco. Eerder was ze viermaal getrouwd. Eerst met drummer Tommy Lee, daarna volgde rocker Kid Rock en twee keer gaf ze haar jawoord aan pokerspeler Rick Salomon.