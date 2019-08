“Oooooh ja, eindelijk!”: James Cooke na bijna vier jaar officieel verloofd met Dorian SVM

03 augustus 2019

18u51

Bron: Humo 0 Celebrities “Oooooh ja! Eindelijk! En raad eens... ik zei ‘ja’.” Het moge duidelijk zijn: James Cooke is na bijna vier jaar officieel verloofd met zijn vriend Dorian Liveyns.

Dorian leerde James kennen tijdens de repetities van de ‘Wickie de Viking’-musical. “Ik zag hem bij Studio 100 binnenkomen voor de eerste repetitie”, klonk het in ‘Humo’. “Zo’n bom vol charisma, die persoonlijkheid: ik wist niet dat dat bestond. Zó indrukwekkend. Zeker voor iemand die net aan zijn eerste stage begint. Ik wilde hem van dichtbij meemaken en toen we na de repetitie allemaal iets gingen drinken, ben ik op het terras naast hem gaan zitten. We zijn aan de praat geraakt, en ik ben echt als een blok voor hem gevallen. Ik denk dat iedereen wel een beetje verliefd is op hem. Dat kan gewoon niet anders. Hij is een enorme sfeermaker - als hij er is, is het altijd feest. Tegelijkertijd weet hij professioneel heel goed waar hij mee bezig is. Dat is zo’n bijzondere combinatie.”

Dorian heeft de eerste weken moeten doorzetten, want James wees hem eerst af. “Het liep niet soepel in het begin, neen (lacht). Hij zat in de fase van de onenightstands omdat hij net uit een relatie kwam die niet fijn was afgelopen. Hij heeft in het begin flink op de rem gestaan, maar ik voelde van het begin af aan dat het goed zat tussen ons.” Uiteindelijk nodigde James hem uit voor een etentje. “Maar hij zei: ‘Je moet wel zelf koken’, want James kan nog geen ei bakken.”

Twee weken later trokken ze bij elkaar in. “Maar hij wilde daarna al heel snel verhuizen naar iets wat echt van ons samen was - hij voelde dat ik het niet prettig vond dat het appartement waar we woonden zijn nest was waar ik in kwam gevlogen. Dus op een avond zei hij tegen mij: ‘Kun jij op Immoweb even een huis voor ons zoeken?’ Ik was 22! Ik zag op Immoweb bedragen die ik me als student niet eens kon voorstellen. ‘Liefje,’ heb ik ten slotte gezegd, ‘dat mag je niet in mijn bakje leggen.’ Ik kon dat echt nog niet aan. Een paar maanden later hebben we dan samen iets gezocht.”