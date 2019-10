“Ook Liam Hemsworth opnieuw aan het daten” SDE

11 oktober 2019

19u11

Bron: ANP 4 Celebrities Miley Cyrus (26) zette al snel de bloemetjes buiten na haar stukgelopen huwelijk, maar haar ex Liam Hemsworth (29) nam iets meer tijd om de breuk te verwerken. Toch ziet het ernaar uit dat ook hij het opnieuw erg gezellig heeft. De Australiër werd hand in hand gespot met de 22-jarige actrice Maddison Brown. Dat meldt TMZ.

Liam en Maddison, die in de serie ‘Dynasty’ speelt, werden samen in New York gezien. De twee namen samen de metro en gingen lunchen. Daarna liepen ze hand in hand door de stad. Het is de eerste keer dat Liam na de breuk met Miley met een andere vrouw gezien werd.

Zijn ex liet er echter geen gras over groeien. Niet lang nadat de scheiding werd bekendgemaakt, werd Miley al kussend gezien met Kaitlynn Carter - die zelf scheidde van realityster Brody Jenner. Een lang leven was die relatie echter niet beschoren. Vorige maand gingen Miley en Kaitlynn alweer uit elkaar, en ondertussen is de zangeres alweer gelukkig met zanger Cody Simpson. “Wen er maar aan dat ik aan het daten ben", reageerde ze op sociale media op haar liefdesleven. "Dit is wie ik nu ben.”