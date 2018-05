"Ook al zijn sommige mensen graag alleen, niemand vindt het leuk om eenzaam te zijn": Lena Dunham openhartig over haar relatiebreuk KDL

14 mei 2018

13u44

Bron: Vogue 0 Celebrities Eind vorig jaar zette Lena Dunham (31), de actrice die we vooral kennen als Hannah Horvath uit 'Girls', na zes jaar een punt achter haar relatie met haar vriend, producer Jack Antonoff. In een column voor het modemagazine Vogue schrijft Lena nu hoe het haar sindsdien vergaat.

"Terwijl mijn relatie zich aan het ontbinden was, fantaseerde ik vaak over mijn eigen ruimte. Ik maakte zelfs een plattegrond van mijn nieuwe huis", schrijft Lena. Maar toen zij en Jack effectief uit elkaar gingen, "omdat we uit elkaar waren gegroeid", en Jack op hun loft bleef wonen, zocht Lena geen nieuwe woonst. Ze klopte aan bij haar ouders en nam daar opnieuw haar intrek. Daar kreeg de actrice last van het vrijgezellenbestaan, dat er minder rooskleurig uitzag dan ze had gedacht. "Ook al zijn sommige mensen graag alleen, niemand vindt het leuk om eenzaam te zijn". Lena schrijft nog dat ze vaak op haar bed zat en iedereen berichtjes stuurde om te vragen hoe het met hen was.

Project 'alleen zijn'

Na verloop van tijd had Lena er genoeg van en wilde ze proberen genieten van het alleen zijn. "Dat project begon in bad, omdat alleen baden vanzelfsprekend is. Ik las boeken en ik probeerde af en toe alleen op restaurant te gaan. Vier maanden na de breuk ging ik in mijn eentje op weekend en toen voelde ik voor het eerst dat ik niemand nodig had." Ondertussen vond Lena een nieuwe woonst, waar ze alleen woont, en dat vlot goed. "Wanneer vrienden me nu bellen en vragen hoe het met me gaat, voel ik geen steek meer in mijn borststreek. Ik heb antwoorden klaar die passen bij de onafhankelijke vrouw die ik weer aan het worden ben", besluit Lena.